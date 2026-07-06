Hija de Omar Chaparro revela que es bisexual y cuenta cómo su padre reaccionó cuando sospechó de su orientación

La actriz mexicana Andrea Chaparro volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por una serie, una película o un nuevo proyecto. La hija de Omar Chaparro sorprendió al sincerarse al revelar públicamente que es bisexual y habló sobre la reacción de su padre, cuando decidió cambiar radicalmente de look.

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¿Andrea Chaparro confirmó que es bisexual? Esto fue lo que reveló la hija de Omar Chaparro

Las declaraciones de Andrea Chaparro surgieron durante una reciente participación en el pódcast ‘Aquí no pasa nada’, conducido por Isabel Fernández, donde compartió anécdotas personales junto al actor Harold Azuara.

La actriz de ‘Encontró lo que buscaba’ habló sin rodeos cuando Isabel Fernández lanzó una pregunta relacionada con la orientación sexual de los invitados. Fue entonces cuando Andrea Chaparro respondió de manera directa:

“Soy bi”. Andrea Chaparro

La conductora reaccionó con humor a la confesión y comentó entre risas: “Andrea Chaparro completamente en vivo reaccionando a su homosexualidad. Vamos con las caras de su padre”.

Lejos de mostrar incomodidad, la joven artista explicó que nunca pasó por un proceso complicado para definir su orientación sexual, ya que desde muy pequeña entendió que podía sentirse atraída tanto por hombres como por mujeres.

“Yo nunca me cuestioné mi sexualidad, la neta como que siempre salí ahí con niñas y luego con niños, la neta como que me valía”. Andrea Chaparro

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¿Cuál fue la reacción de Omar Chaparro cuando Andrea Chaparro habló de su orientación sexual?

Durante la conversación, Andrea Chaparro también recordó una anécdota relacionada con su apariencia física y la percepción de su padre, Omar Chaparro.

La actriz contó que hubo un momento en el que decidió cortarse el cabello muy corto, situación que despertó ciertas dudas en el famoso conductor y actor mexicano. Según relató, la primera vez que adoptó ese estilo, alrededor de los 18 años, Omar Chaparro le hizo una pregunta directa sobre sus preferencias.

“Hasta que tenía el pelo así chiquito, la primera vez que me lo corté chiquito, como a los 18, mi papá sí me dijo: ‘¿te gustan las mujeres?’, y yo, ‘a veces, de que no sé’”. Andrea Chaparro

La actriz no ahondo en detalles pero Isabel Fernandez y Harold quedaron sorprendidos como es que solo por su aspecto físico a su papá le surgieron dudas.

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¿Quién es Andrea Chaparro? La trayectoria de la actriz e hija de Omar Chaparro

Andrea Chaparro es una actriz, cantante y artista mexicana nacida el 26 de enero de 2002 en Chihuahua. Además de ser conocida por ser hija de Omar Chaparro y Lucía Ruiz de la Peña, ha construido una carrera propia dentro del mundo del entretenimiento.

Su salto a la fama internacional llegó gracias a su participación en la serie ‘Rebelde’ de Netflix, donde interpretó a ‘María José “MJ”, personaje que la acercó a una nueva generación de espectadores.

Con el paso de los años, Andrea Chaparro ha participado en diversas producciones que han fortalecido su presencia en la industria audiovisual. Entre ellas destacan:



‘Bandidos’

‘La casa de las flores: la película’

‘A través del mar’

‘Encontró lo que buscaba’.

Además de la actuación, la joven también ha desarrollado proyectos relacionados con la música y las artes plásticas, demostrando una faceta artística que va más allá de la televisión y el cine.

La formación profesional de Andrea Chaparro comenzó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, institución de la que han surgido múltiples figuras reconocidas del entretenimiento mexicano.