Omar Chaparro abre su corazón y revela que vive con trastorno incurable: “Te cuesta trabajo”, dice el conductor

Omar Chaparro confirmó que vive con un trastorno incurable, pero ¿cómo vive y de qué forma le afecta? Te contamos todos los detalles acerca de la salud del conductor.

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Omar Chaparro habla sin filtros sobre vivir con TDAH. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Omar Chaparro?

Omar Chaparro reveló que tiene TDAH, que es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, suele identificarse en la infancia, aunque puede mantenerse hasta la vida adulta o incluso diagnosticarse en etapas posteriores. Se manifiesta principalmente por dificultades para mantener la atención, conductas impulsivas y un nivel de actividad elevado que puede interferir con las actividades cotidianas.

De acuerdo con MedlinePlus, el TDAH implica problemas para concentrarse, controlar impulsos y regular la actividad, características que pueden presentarse en distintos grados según cada persona.

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Omar Chaparro comparte su experiencia con TDAH y cómo ha impactado su vida personal y profesional. / Redes sociales

¿Cómo enfrenta Omar Chaparro el TDAH?

En entrevista con medios, Omar Chaparro destacó que el TDAH lo convirtió en una fortaleza para realizar diversos trabajos y no enfocarse solamente en una cosa.

“Esa debilidad la convertí en mi fortaleza, de alguna manera el síndrome de atención dispersa es que te cuesta trabajo enfocarte en una cosa y yo creo que eso lo he llevado a mi vida profesional, por eso he trabajado en tantas cosas. Ahorita lo que hago es enfocarme solo en la música, por ejemplo, vengo de dar concierto en Chihuahua”, dijo el cantante y actor destacando que el TDAH no afecta su vida cotidiana.

Además, destacó que “el trabajo, la ansiedad, la preocupación, la tristeza y todo eso llega cuando uno está estático” porque cuando " cuando te enfocas, te paras, meditas, haces ejercicio, no negocias contigo mismo”.

“La vida no es fácil y el real oponente no está afuera o en el diagnóstico, sino dentro de ti y de las decisiones que tomas. Ese es el regalo más grande de la vida, que la vida no le das el significado, tú decides si es algo negativo o positivo y yo lo he tomado como algo positivo”, puntualizó Omar Chaparro sobre su diagnóstico de TDAH.

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Omar Chaparro confiesa cómo enfrenta el TDAH. / Redes sociales

¿Quién es Omar Chaparro?

Omar Chaparro es un actor, conductor y cantante mexicano nacido el 26 de noviembre de 1974 en Chihuahua. Su carrera se ha desarrollado en distintos ámbitos del entretenimiento, incluyendo la radio, la televisión y el cine, donde ha participado tanto frente a cámara como en la creación de personajes y contenidos.

A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocido por interpretar personajes en programas de comedia y por su participación en producciones cinematográficas como Como caído del cielo, proyecto de corte musical inspirado en la figura de Pedro Infante, así como en películas como La celda de los milagros y Venganza. Además, ha formado parte del doblaje latino al dar voz al personaje Po en la franquicia de Kung Fu Panda.

En el ámbito musical, también ha desarrollado una faceta como cantante y compositor, con producciones discográficas como Me enamoré de ti y Las locuras mías. Su trabajo ha incluido colaboraciones en bandas sonoras de proyectos en los que ha participado, integrando así distintas áreas del entretenimiento dentro de su carrera.

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