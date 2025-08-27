“La Mojarrita” esposa de Omar Chaparro, revela infidelidad del actor: “Se me cayó el mundo”

El mundo del espectáculo en México se ha visto sacudido tras las recientes declaraciones de Lucy Ruiz de la Peña, mejor conocida como “La Mojarrita”, esposa del actor y cantante Omar Chaparro durante una entrevista para el pódcast “Chingonamente” en el canal de la conferencista Adriana Gallardo. ¡Omar le fue infiel! ¿Qué dijo Lucy Ruíz?

Lucy Ruíz “La Mojarrita” revela infidelidad de Omar Chaparro durante su matrimonio

Durante su participación en el podcast “ChingonaMente”, Lucy Ruiz rompió el silencio y compartió uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Contó que todo ocurrió durante un viaje que Omar Chaparro realizó con amigos en motocicleta. Mientras ella se encontraba en una casa de campo acompañada por sus hijos, recibió una llamada que cambiaría todo.

“Me escribe una conocida y me dice: ‘Me está presumiendo una amiga que está emocionada de que va a salir con Omar’. Se me cayó el mundo”.

Aunque no brindó muchos más detalles sobre el encuentro entre Omar y la supuesta tercera persona, sí confirmó que la infidelidad ocurrió y que fue un momento devastador para ella como esposa y madre.

La declaración ha generado empatía y apoyo de parte del público, que no esperaba esta revelación de una de las parejas más estables del medio.

Omar Chaparro y su esposa Lucy en la alfombra de la serie Como agua para chocolate, en la que su hija Andrea es protagonista / LUIS PEREZ / TVNotas

¿Qué ha respondido Omar Chaparro tras acusaciones de supuesta infidelidad en su contra?

Hasta el momento, Omar Chaparro, de 50 años y conocido por sus papeles en películas como ‘No manches Frida’, ‘Compadres’ y por su participación como conductor en ¿Quién es la máscara?; no ha emitido ninguna declaración oficial reciente respecto a las declaraciones de su esposa compartidas el pasado 21 de agosto en el podcast “ChingonaMente”.

Algo que sí hizo Omar Chaparro, fue que en redes sociales compartió un amplio mensaje por su aniversario de matrimonio número 24 con Lucy Ruíz el 25 de agosto. Momento que fue ampliamente comentado en redes sociales y que puede manifestarse como fin a las especulaciones que hablan de una posible ruptura.

Chaparro dedica las siguientes palabras a su esposa “La Mojarrita”

“Felices 24 años de casados @lucychaparroo. No tenía ni la menor idea de cómo poder llamar tu atención, tú con esa sonrisa y yo con tanta prisa de poder ganarme tu corazón, sin pensarla dos veces me armé de valor aquel día, no te dije mi nombre, te dije soy Sagitario y voy a ser el amor de tu vida.”

Omar Chaparro siempre ha agradecido a su esposa Lucy por estar con él en todo momento, pero podemos recordar que en el año 2022 confesó haberle sido infiel. Omar participó como invitado en el pódcast Abre la daja de, conducido por Isabel Lascurain. Al comienzo de la charla, Chaparro compartió cómo surgió su amor por Lucía. Después de contar varias anécdotas, Isabel le preguntó cuál había sido el mayor acto de perdón por parte de su esposa. A eso, Omar respondió: “Yo creo que la infidelidad”.

Omar Chaparro aniversario de matrimonio / Redes sociales, canva e IG: omarchaparro

¿Cuánto tiempo llevan de relación Omar Chaparro y Lucy Ruíz “La Mojarrita”?

Lucy Ruiz y Omar Chaparro han estado juntos por más de dos décadas (24 años), lo que los había consolidado como una de las parejas más estables del espectáculo. Padres de tres hijos, la pareja ha compartido públicamente momentos de su vida familiar, viajes y proyectos conjuntos, generando una imagen de unidad y complicidad.

Pese a la infidelidad confesada, la pareja continúa junta . En redes sociales siguen publicando imágenes que muestran una relación sólida, lo cual ha dejado confundidos a muchos seguidores. Algunos consideran que esta decisión refleja madurez y deseo de trabajar en la relación, mientras otros opinan que quedarse después de una traición podría enviar un mensaje equivocado.

“En un matrimonio de muchos años la confianza mutua es vital, el perdonar una infidelidad es fuerte pero después de esa infidelidad el matrimonio no volverá jamás a ser igual”,

“Nunca supo que contestar ¿por qué lo perdonó?” y,

“El que ama no engaña punto y se acabó”.

