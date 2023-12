Omar Chaparro recordó que cuando su esposa le pidió el divorcio pensó en quitarse la vida

Muchos matrimonios pasaron por una fuerte crisis matrimonial, debido a la pandémica que los llevó no sólo a pensar, sino a tomar la decisión de divorciarse y por primera vez Omar Chaparro y Lucy hablaron de esta dura etapa en su matrimonio.

La pareja asistió al pódcast del “Rincón de los errores”, el cual es conducido por Marimar Vega y Efrén Martínez y en esta ocasión tuvieron como invitados al conductor de “¿Quién es la máscara?, y a su esposa.

Omar y Lucy también recordaron cómo lograron salvar su relación y además, hacerla más fuerte, desde un punto de vista más real ambos: “Nos ayudó a sanar muchas cosas de nuestro matrimonio”.

Omar Chaparro y Lucy tuvieron una fuerte crisis matrimonial / Instagram

Crisis matrimonial en pandemia

Lucy reveló que un error recurrente de su matrimonio fue suponer lo que el otro estaba experimentado y a veces por eso había confrontaciones entre ellos.

Respecto al tema, Omar Chaparro confirmó lo dicho por su esposa: “Entendimos que cada quien tiene su propia película fueron precisamente esos momentos de confrontación y resistencia, de dolor, que nos herimos, el poder vernos a los ojos y decir “cuéntame tu película "".

La presentación aseguró que esos mal entendidos entre ambos casi los lleva al punto del divorcio. Sin embargo, aquella situación les ayudó a madurar como pareja y fortalecer su relación.

Omar Chaparro “Tuvimos el valor de enseñar lo peor de nosotros, verlo, acomodarlo y lidiar con eso”.

Omar mencionó que lo más fuerte de su crisis fue durante la pandemia: “La pandemia nos golpeó y duele tanto que te obliga a salir de la caja, del programa que tienes para poder pensar diferente, para poder manejar tus emociones, porque o te divorcias o te su$cid8s”

El también actor reveló que le fue muy complicado gestionar sus emociones: “Nuestro matrimonio dio un giro desde el 2021, estuvimos a punto de divorciarnos y fue el mejor regalo que nos pudo haber pasado, no solo como pareja, sino como seres humanos. Nos agarramos la mano y fue más grande el amor que todo. Eso me lo dijo un amigo de Chihuahua al que yo le dije: “Se acabó”, pero yo estaba pensando se acabó el matrimonio y la vida, yo estaba pensando en irme de este mundo y él me dijo: “No sé por lo que están pasando, pero su amor va a poder con eso y más””.

Lucy ya no quería seguir casada con Omar Chaparro

Lucy recordó aquella conversación en la que le planteó a Omar divorciarse, luego de 22 años de casados.

“Yo decía: “¿Qué hacemos con este dolor?” Y así lo dije: “Tú y yo hemos estado juntos mucho tiempo. Podemos firmar con honor nuestra historia y cerrar el libro y guardarlo en la gaveta en la que están todas las cosas que queremos”.

A pesar de que su matrimonio se encontraba al límite, Lucy decidió darle otra oportunidad a Omar: “O vamos a ver qué hay después de esto: “¿Quisieras conocer qué hay después de esto?, ¿Te atreves a conocer qué hay después?” Y Omar me dijo: “Estoy muy enojado, confundido, pero quiero saber qué hay después”.

Finalmente, ambos reconocieron que tiraron su ego para poder seguir su matrimonio y ahora se encuentran una mejor etapa de vida amorosa y ha mejorado mucho su relación.

