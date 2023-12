Karol Sevilla y Mario Bautista presumen que lo suyo es un ‘Escándalo’ y pasan noche inolvidable

Mientras que Emilio Osorio disfruta su relación con Leslie Gallardo, su ex, Karol Sevilla, no la pasa nada mal con el cantante Mario Bautista, si bien es cierto que la protagonista de Soy luna afirmó recientemente que ella y el influencer solo son amigos, en redes no dejan de presumir lo bien que se la pasan juntos.

Ambos fueron vistos en múltiples ocasiones, desde en eventos públicos hasta en momentos más íntimos. Su presencia conjunta en un evento de Spotify y en el concierto de RBD captó la atención de los presentes, desatando la curiosidad de sus seguidores.

Recientemente, Bautista sorprendió a todos al compartir en su cuenta de TikTok un video en el que se le ve bailando la canción ‘Escándalo’ junto a Karol Sevilla. El clip muestra a la pareja muy unida, disfrutando del baile y compartiendo un ambiente agradable y unas copas de vino.

Karol Sevilla y Mario Bautista derrochan química y se ponen a bailar salsa. / TikTok

Y los famosos saben lo que sus seguidores quieren, pues al final del video Mario Bautista se acercó tanto a Karol Sevilla que parecía que le daría un beso. Como era de desperarse, alborotaron a más de uno.

“¿Nos hacemos los sorprendidos cuando nos digan que son novios?”, escribió una seguidora, que reaccionó al video, en el que varios usuarios destacaron que harían una bonita pareja.

A pesar de que los rumores de posible romance cobran fuerza, tanto Karol Sevilla como Mario Bautista se mantienen firmes y aseguran que solo son amigos cercanos.

Sin embargo, su complicidad y química muestran una conexión especial que ha mantenido a sus seguidores en vilo, alimentando la incertidumbre sobre la naturaleza exacta de su relación.

TikTok

Karol Sevilla reacciona a video de Mario Bautista

“Qué noche tan increíble ese día. Te adoro mi Charles”, escribió Karol Sevilla, dejando a sus seguidores en otra incógnita al llamar “Charles” al cantante e influencer.

Karol Sevilla le agradece a Mario Bautista por una increíble noche. / TikTok

Los usuarios de redes han cuestionado a Karol Sevilla sobre este apodo que le habría puesto a Mario Bautista, con quien sigue pasándola de maravilla.

