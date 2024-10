Omar Chaparro revela que vivió una fuerte depresión

Omar Chaparro, reconocido actor y cantante, sorprendió recientemente al compartir una revelación muy personal. Durante la promoción de su más reciente película Un viaje al corazón, confesó haber atravesado una profunda depresión mientras trabajaba en el proyecto.

Chaparro, quien es conocido por su buen humor y energía, se mostró vulnerable al hablar de los desafíos emocionales y físicos que enfrentó durante este periodo.

En la película, Chaparro interpreta a Julián Álvarez, un padre viudo cuya vida se desmorona cuando, por un delito menor, es encarcelado y deportado a México. Mientras tanto, su hija, diagnosticada con una enfermedad cardíaca terminal, queda al cuidado de su irresponsable tío Nick.

Julián lucha por regresar a los Estados Unidos para estar con su hija antes de que sea sometida a una operación crucial. Este intenso drama emocional permitió que Chaparro explorara aspectos profundos de la condición humana, aunque el proceso lo afectó más de lo que él mismo esperaba.

Omar Chaparro confesó que pasó por una fuerte depresión

Durante una entrevista para el programa Hoy, Omar confesó que el proceso de filmación coincidió con una de las etapas más difíciles de su vida. El actor reveló que, al inicio del rodaje, ya estaba lidiando con una crisis emocional y física:

“Estaba en un momento oscuro de mi vida, estaba deprimido. En vez de preocuparme, me ocupé”, comentó el actor, explicando que la película se convirtió en un refugio para escapar de su dolor. Sin embargo, el camino no fue fácil, ya que además de los retos mentales, debía enfrentarse a una transformación física significativa para interpretar a su personaje.

Chaparro detalló que el director le pidió subir 20 kilos para darle más realismo al papel, una tarea que resultó compleja debido a su estado emocional:

“No me sentía bien emocional, ni mentalmente, ni físicamente. Entonces hubo un momento donde le marqué al director y dije ‘sabes qué, brother, si quieres que la gente no me reconozca, para mí ahorita es mucho más fácil bajar de peso, porque realmente estaba bajando de peso, porque no tenía hambre’”.

Omar Chaparro confiesa que su personaje logró sacarlo de la depresión

Pese a las dificultades, Omar decidió comprometerse con el papel, encontrando en la historia de su personaje una inspiración para superar sus propios problemas. “Me tomó la mano y me sacó adelante, me volteó los lentes”, compartió el actor, explicando que su inmersión en la vida de Julián le permitió ver el mundo desde una perspectiva diferente, alejándose de sus propios dolores para entender los desafíos de otros.

A lo largo del rodaje, Chaparro logró aumentar 14 kilos, aunque la meta era subir 20: “Dije: ‘sí, voy por los 20 kilos’, desafortunadamente solo subí 14, pero fueron suficientes para habitar el cuerpo de Julián”.

Más allá del desafío físico, lo que realmente impactó al actor fue el proceso emocional que vivió. Con el tiempo, la película no solo lo ayudó a cumplir con los requerimientos profesionales, sino que también le brindó una nueva perspectiva de vida.

