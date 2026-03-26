Omar Chaparro admite que mintió para entrar a TV: ¡Usó el nombre de Pati Chapoy! ¿Qué pasó?

Omar Chaparro fue entrevistado por Pati Chapoy, quien mostró el adelanto de la charla que se transmitirá en su canal el próxmo domingo. En aquella entrevista, el actor habló de cómo comenzó su carrera artística. A pesar de haber estudiado Administración de Empresas, decidió probar suerte en la Ciudad de México y buscar oportunidades en el medio artístico. Sin embargo, no fue sencillo, pues tocó muchas puertas, pero al principio ninguna se abría.

En el adelanto, se muestra que Omar Chaparro le confiesa a Pati Chapoy que mintió y tuvo que usar el nombre de la titular de Ventaneando para, ¿lograr entrar a la televisión? Esto comentó.

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Omar Chaparro reveló que estuvo a punto de acabar con su vida / IG: @omarchaparro

¿Por qué Omar Chaparro mintió con el nombre de Pati Chapoy?

Durante una entrevista, el también Omar Chaparro relató que, al llegar a la Ciudad de México, la situación económica comenzó a complicarse, lo que incrementó su ansiedad y frustración al no lograr abrirse camino en la industria del espectáculo.

“Me formaba a las filas de Televisa, se nos empezó a acabar el dinero, empezó la ansiedad, la desilusión de que tocaba puertas y yo ya desesperado. Un día llegué aquí a TV Azteca y les dije: ‘Soy sobrino de Pati Chapoy’; de verdad, hasta les enseñé mi gafete, pero no me dejaron entrar” Omar Chaparro

La anécdota provocó la carcajada de la propia Pati Chapoy, quien no pudo evitar sorprenderse por la ocurrencia del actor. Chaparro explicó que, en aquella etapa, tocaba todas las puertas posibles con tal de conseguir una oportunidad y abrirse paso en el medio artístico.

Aunque su estrategia no funcionó en ese momento, la perseverancia rindió frutos con el tiempo, convirtiéndolo en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México.

Hija de Omar Chaparro enciende las redes con un mensaje sobre su hospitalización / Canva / redes sociales

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¿Quién es Omar Chaparro y en que producciones ha participado?

Omar Rafael Chaparro Alvídrez, nacido el 26 de noviembre de 1974 en Chihuahua, México, es un actor, comediante, cantante, conductor, productor y actor de doblaje. A lo largo de más de dos décadas de carrera, se ha consolidado como una de las figuras más versátiles y queridas del entretenimiento en México.

Su carrera comenzó en 1996 en radio con el programa “Los visitantes”, donde creó personajes que rápidamente se volvieron populares, como La Licenciada Pamela Juanjo Lee Jones, La Chole Ramos, Yahairo, El Ranchero Chilo y La Yuyis Montenegro. Estos sketches lo impulsaron a la televisión y lo posicionaron como un referente del humor.

Ha participado y conducido programas como “Black & white” en Telehit y “Ya párate” en Los 40 principales, uno de los shows radiofónicos más escuchados en México. También tuvo apariciones en comedias como “La hora pico” y “XHDRBZ”, donde mostró su talento para la improvisación y la parodia.

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En la pantalla grande, ha participado en más de 30 películas. Destacan títulos como:



“No manches Frida”,

“Compadres” y

“Como caído del cielo”, donde rindió homenaje a Pedro Infante.

Además, ha incursionado en producciones internacionales como “Pokémon: Detective pikachu”.

Es ampliamente reconocido por ser la voz en español latino de Po en la saga de “Kung Fu Panda”, personaje originalmente interpretado por Jack Black. También ha participado en doblajes de películas como:



“Los Increíbles”, “

Luca” y

“Condorito: La película”.

Paralelamente, ha desarrollado una carrera musical dentro del regional mexicano, con canciones como “Me enamoré de ti”, “Las locuras mías” y “Mentiras no es”, mostrando otra faceta de su talento artístico.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Antes de alcanzar la fama, trabajó como repartidor de pizzas, mesero, barman y taquero. Desde 2001 está casado con Lucía Ruiz de la Peña, con quien tiene tres hijos.

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