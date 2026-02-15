Cecilia Galliano confiesa por qué echó de su casa a Omar Chaparro y a su esposa ‘la Mojarrita’

Lo que parecía ser una noche de amigos terminó convirtiéndose en una historia incómoda —y ahora divertida— que Cecilia Galliano no tuvo problema en ventilar frente a cámaras.

Durante una charla en el programa '¿Apostarías por mí?’, la conductora argentina confesó que, entre risas y copas de más, terminó pidiéndole a Omar Chaparro y a su esposa, Lucía “Lucy” Ruiz, que se fueran de su casa, provocando incredulidad y carcajadas.

Cecilia Galliano / Redes sociales

¿Por qué Cecilia Galliano corrió a Omar Chaparro y su esposa?

La revelación ocurrió en el reality "¿Apostarías por mí?”, cuando el conductor Alan Tacher lanzó la pregunta sin rodeos a Cecilia Galliano: “¿Corriste a Omar y a ‘la Mojarrita’ de tu casa?”.

Al principio, Cecilia negó el episodio, visiblemente confundida, pero segundos después aceptó entre risas que sí sucedió. Según explicó, todo fue espontáneo y producto del ambiente relajado de la reunión, en la que el alcohol jugó un papel importante. Incluso confesó que ya ni siquiera lo recordaba con claridad. “Yo no los corrí”

Lucy Ruiz intervino para refrescarle la memoria: “Nos invitaste a que nos fuéramos, a que pasáramos afuera”.

Lejos de tratarse de un pleito serio, Galliano aseguró que fue un momento aislado. De hecho, destacó que su relación con la pareja nunca se vio afectada. Sin embargo, bromeó con el verdadero “culpable” de la situación: Omar Chaparro.

“Con la Mojarrita nos tuvimos que unir porque la verdad Omar… lo que le hace mal es que no sabe tomar. No toma, mala copa”, soltó entre carcajadas.

La actriz explicó que Chaparro no suele beber, por lo que unas cuantas copas bastaron para que el ambiente se descontrolara. Todo quedó en una escena incómoda pero divertida, más digna de sobremesa que de conflicto real.

Cecilia Galliano recuerda cuando corrió a Omar Chaparro y a su esposa de su casa ¿por qué los echó? / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Omar Chaparro tras ser corrido por Cecilia Galliano?

Omar Chaparro no tardó en defenderse y darle la vuelta a la historia. Entre risas, responsabilizó directamente a Cecilia por su estado aquella noche. “¡Tú me emborrachaste!”, reclamó.

El conductor relató que Galliano le servía tequila constantemente. “Me echaba así, ‘otra, Omar, aquí es mi casa’, y me puso borracho”, recordó divertido.

Lejos de molestarse, Chaparro dejó claro que todo fue parte de la confianza que existe entre ellos.

La pareja, que está por cumplir 25 años de matrimonio, acudió al programa para hablar de su relación y terminó reviviendo esta anécdota que provocó carcajadas en el foro.

¿Quién es Lucy Ruiz ‘la Mojarrita’ esposa de Omar Chaparro?

Lucy Ruiz de la Peña, conocida cariñosamente como “la Mojarrita”, es la esposa del actor y comediante Omar Chaparro, pero también una mujer con trayectoria propia. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde conoció al conductor, y desde entonces ha construido una vida que combina familia, emprendimiento y desarrollo personal.

Su historia de amor con Omar comenzó en la universidad y, según él mismo ha contado, fue un flechazo inmediato. Empezaron a salir en el año 2000 y se casaron en 2001. Hoy, tras más de dos décadas juntos, forman una de las parejas más estables del espectáculo mexicano y son padres de tres hijos: Andrea, Emiliano y Sofía.

En el ámbito profesional, Lucy se ha consolidado como life coach y conferencista, enfocada en temas de crecimiento personal, bienestar emocional y educación familiar.

A través de talleres, pláticas y redes sociales, comparte mensajes motivacionales que han conectado con miles de personas. Incluso ha recibido un Doctorado Honoris Causa por su labor en desarrollo humano.

