¿Omar Chaparro vivió momento incómodo? Fan lo confunde con Poncho Herrera: “No soy el de ¡Viva México!”

Omar Chaparro compartió en sus redes sociales un momento que vivió durante uno de sus vuelos, ¡una fan lo confundió con Poncho Herrera! El momento se hizo viral en las redes sociales, pero ¿el también conductor se incomodó? Acá te dejamos los detalles.

Omar Chaparro fue confundido en un vuelo por Alfonso Herrera. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: ¿Indirecta para Nodal? Cazzu lanza mensaje por el Día de las madres tras video en el cuarto de su hija

¿Cómo fue el momento en que fan confundió a Omar Chaparro con Poncho Herrera durante un vuelo?

Omar Chaparro publicó un video en sus redes sociales en el cual se muestra en pleno vuelo. En ese momento, una fan que se acercó a él y ¡creyó que era Alfonso Herrera!

El actor se tomó con humor el momento y decidió grabar a la persona que lo confundió con el artista y exRBD.

Chaparro relató que la fan se le acercó y le mencionó que le “había gustado su participación en Viva México”, película donde Alfonso Herrera es protagonista, a lo que el también actor negó que había estado en dicha cinta.

“Yo no hice ¡Viva México!”. Omar Chaparro.

Entre risas, Omar Chaparro le cuestionó cómo se llamaba. No obstante, en ese momento, otra persona se acercó y también coincidió con que el actor sería Poncho Herrera: “Ese es el Alfonso (…) El de Rebelde”.

Por último, Omar Chaparro terminó el breve video con la frase de la película donde Poncho Herrera es protagonista. Sin embargo, dejó ver que todo lo tomó con humor y no hubo incomodidad.

“Me está confundiendo con Poncho Herrera. ¡Viva México!”. Omar Chaparro.

El video fue viralizado en las redes sociales y llegó hasta el mismísimo Poncho Herrera, quien contestó al material subido en la cuenta oficial de Omar Chaparro. ¿Se enojó?

También puedes leer: Aislinn Derbez publica FOTO al lado de Mauricio Ochmann, ¿regresaron? “Qué cosa tan rara… hasta el fin del mundo”

¿Cuál fue la reacción de Poncho Herrera sobre la fan que lo confundió con Omar Chaparro?

El video que Omar Chaparro subió a sus redes sociales, donde es confundido por Poncho Herrera, se volvió viral en las redes y el propio exintegrante de RBD respondió ante el momento.

Para el actor de ‘Amarte duele’ también resultó graciosa la confusión, por lo que solamente comentó un “jaja” de manera consecutiva en el video de Omar Chaparro.

Por lo tanto, aunque no dijo alguna declaración al respecto, sí dejó ver que tomó con humor la confusión de la fan.

Poncho Herrera reacciona a confusión de Omar Chaparro con él. / Foto: Instagram/@omarchaparro.

Puedes leer: ¿Qué le pasó a Michael Pennington? Muere actor de ‘Star Wars’ a los 82 años; esto es lo que se sabe

¿Quién es la pareja de Omar Chaparro?

Lucy de la Peña, conocida como “la Mojarrita”, es esposa de Omar Chaparro desde el año 2001.

Se conocieron años atrás mientras estudiaban en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde cursaban licenciatura en Administración de Empresas.

La pareja tiene en total tres hijos . En agosto de 2025 Lucy de la Peña realizó algunas declaraciones polémicas al mencionar que Omar Chaparro le fue infiel.

Durante su participación en el podcast “ChingonaMente” mencionó uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Señaló que Omar Chaparro se encontraba de viaje con unos amigos y ella se quedó en su casa con sus hijos y de manera inesperada recibió una llamada. Detalló que una conocida le manifestó que una amiga estaba emocionada al mencionarle que saldría con Omar.

Lucy indicó que sintió que “todo se le derrumbó”, por lo que esperó a que Omar regresara de viaje para cuestionarlo. Al volver, ‘la Mojarrita’, como le dice de cariño Chaparro, le preguntó al actor lo que había pasado y él le mencionó lo sucedido, afirmándole que se trataba de una fan.

Su esposa confirmó que sí hubo infidelidad y se sintió enojada por bastante tiempo; detalló que, tras tomar terapia y con el paso del tiempo, decidió perdonarlo. Agregó que el actor le confesó tener proyectos con ella y con sus hijos, además mencionaba sentirse arrepentido por lo sucedido.