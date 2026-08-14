Kalimba rompe el silencio: revela boda secreta y la fuerte depresión que lo llevó a pensar en quitarse la vida

El exOV7 Kalimba dejó a todos con la boca abierta al reaparecer ante los medios y confesar dos bombazos en una misma tarde: lleva dos años casado en secreto con una mujer llamada Penélope y, antes de llegar al altar, llegó a pensar en quitarse la vida. El cantante habló sin filtros sobre la etapa más oscura de su carrera y cómo el amor y la fe lo rescataron.

Mira: Kalimba le responde a Eugenio Derbez; ¿aceptó hacer un disco con Aislinn Derbez, su ex?

¿Kalimba está casado? El cantante revela su boda secreta tras dos años de matrimonio

Kalimba confirmó que está casado durante una conversación con medios en la que terminó compartiendo detalles personales que no estaban relacionados directamente con la presentación de su nuevo espectáculo.

El cantante Kalimba sorprendió al contar que su esposa se llama Penélope y que el matrimonio representa el cumplimiento de uno de sus mayores sueños. Según explicó, durante mucho tiempo deseó llegar al altar, pero ese anhelo también se convirtió en una fuente de frustración.

“Algunos de mis sueños como el casarme no se habían cumplido y entonces es muy curioso que en el ser humano, los sueños que cumple no lo llenan y los sueños que no alcanza lo estresan o lo deprimen” Kalimba.

La boda de Kalimba ocurrió en privado y el artista no ha compartido públicamente detalles sobre la ceremonia. Lo que sí dejó claro es el enorme significado que tiene actualmente su esposa en su vida al llamarla “el regalo más inesperado” que le ha dado la vida.

Lee: Kalimba reacciona a caso de Vadhir Derbez por presunto abuso: “No podemos meter las manos al fuego por nadie”

¿Kalimba pensó en quitarse la vida? Esto contó

Kalimba sorprendió al revelar que, antes de casarse, atravesó una depresión tan fuerte que llegó a considerar el suicidio. El cantante explicó que ese sentimiento fue el resultado de años acumulando frustración, tropiezos y desesperanza.

Sobre ese momento, el cantante relató: “Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha dicho ‘no entiendo nada’ y ahí es donde yo estaba. Y ya llevaba tantos años en ese no entiendo nada, que pasé de no entiendo nada a ya no quiero nada, ni la vida misma porque allí es donde yo estaba. Y te preguntas '¿cómo llegué aquí?, ¿cómo llegué a un lugar en el que ya nada me satisface. Ya no tengo sueños, ya no tengo lugares. Muchos de mis sueños se cumplen y de todos modos no me llenan.”

Kalimba también confesó que la pandemia marcó su punto más bajo, al grado de decirle a su manager que estaba “listo para tirar la toalla”, pues ni su carrera ni sus hijos ni sus propios sueños lo mantenían con ánimo para seguir adelante.

Kalimba aseguró que fue la fe lo que finalmente lo sacó de ese pozo emocional, luego de que el matrimonio se le complicara una y otra vez.

Sobre ese cambio, el cantante recordó: “No se daba y no me daba, tropezaba y tropezaba y cada vez me sentía más deprimido y más lejano a que se lograra y un día dejé de anhelar casarme y empecé a anhelar pasar tiempo con Dios. Y pasando tiempo con él, después de un ratito le dije '¿sabes qué? Creo que ya ni siquiera necesito casarme, estando contigo es el lugar más hermoso que existe’”.

Actualmente, Kalimba vive una de las etapas más felices de su vida. Entre su matrimonio, sus proyectos musicales y la fe que profesa, el cantante asegura haber encontrado la paz y la tranquilidad que durante años estuvo buscando.

¿Quién es Penélope, la esposa de Kalimba?

Penélope es la mujer con la que Kalimba contrajo matrimonio hace dos años, una noticia que mantuvo en secreto hasta ahora. El cantante reveló que ella se convirtió en una de las mayores bendiciones de su vida.

Kalimba prefirió mantener los detalles de su relación lejos de los reflectores, por lo que no habló sobre cómo se conocieron ni sobre su boda. Sin embargo, dejó claro que actualmente vive una etapa de estabilidad, felicidad y plenitud junto a su esposa.