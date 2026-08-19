¡Conductora mexicana vendería sus anillos de boda! Tras confirmar divorcio, busca quién compre: “No tiene valor”

Una conductora mexicana (que ha estado en Despierta América) que anunció su divorcio hace apenas unas semanas, volvió a la polémica al buscar quién compre anillos de matrimonio, pues una “amiga” necesita el dinero para sus necesidades diarias. ¿Son los de ella?

Exonductora de Despierta América vendería anillos de boda / Redes sociales

¿Quién es la conductora mexicana que se divorció recientemente?

Se trata de Ana Patricia Gámez, una conductora mexicana que ha participado en diversos programas de televisión, quien hace algunas semanas reveló que “huyó” de su hogar junto a sus hijos tras decidir separarse de su esposo, Luis Carlos Martínez.

En mayo, Mandy Fridmann dio a conocer:

Decidió, este fin de semana pasado, mudarse a un departamento pequeño muy cerca de la casa que aún sigue pagando y en donde se quedó viviendo Luis Carlos Martínez. Mady Fridmann

Eso no fue todo. Tras darse a conocer esta información, también trascendió que el esposo de Ana Patricia Gámez presuntamente habría solicitado manutención a la conductora, una situación que generó debate entre el público.

Dicha versión surgió luego de que se revelara la existencia de un documento de una corte familiar de Miami, en el que él habría pedido este presunto apoyo económico, con la intención de mantener las condiciones financieras que tenían hasta ese momento.

De acuerdo con la información, solicitaba que Ana Patricia continuara cubriendo la mitad de los gastos, incluidos los relacionados con el hogar.

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Ana Patricia Gámez y su expareja: ¿Por qué se divorcian? / Redes sociales

¿La conductora Ana Patricia Gámez venderá sus anillos de boda?

La conductora Ana Patricia Gámez compartió un video en el que preguntó si alguien conocía alguna joyería o experto en Miami interesado en comprar anillos de matrimonio usados. Según relató, su “amiga” tiene el anillo y la argolla completa, pero ya no desea conservarlos.

Muchos captaron el tono de ironía y sarcasmo que tenía el mensaje, ya que presuntamente no existía una amiga con esa duda, si no que se trataba de ella:

¿Quién conoce en Miami una joyería que compre anillos de matrimonio usados, el paquete completo, junto con la argolla. Porque tengo esta amiga que tiene su anillo y ya no lo necesita, necesita pagar ciertos gastos y esta es muy buena opción. Ana Patricia Gámez

La conductora explicó que la joya supuestamente tendría un valor superior a los 30 mil dólares. De acuerdo con la historia que compartió, la pareja de su “amiga” le aseguró en su momento que se trataba de una pieza muy especial debido a las características del diamante, el corte y otros detalles que la hacían única.

Por último, uno de sus mensajes más fuertes es respecto al valor sentimental, mismo que Ana Patricia asegura que ya no siente y su necesidad de dinero importa más:

Ya el anillo no tiene ese valor sentimental y necesita la plata... Creo que tiene el certificado, me platicó, pero algo raro había en el certificado, le dijeron que valía cierta cantidad, pero luego era otra. No sé, pero un experto en diamantes, le puede decir. Ana Patricia Gámez

Por esta razón, pidió directamente a sus seguidores que compartieran información sobre lugares o personas especializadas en la compra y valuación de diamantes y anillos de matrimonio en Miami. ¿La encontrará?

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¿Quién es Ana Patricia Gámez?

Ana Patricia Gámez Montes es una conductora, modelo y empresaria mexicana que se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana en Estados Unidos.

Su oportunidad llegó en 2010, cuando participó en el reality y certamen Nuestra Belleza Latina, de Univision, donde obtuvo el primer lugar, impulsando así su carrera y le abrió las puertas a importantes proyectos televisivos.

Más adelante se incorporó al programa Despierta América, en el que colaboró en diferentes secciones. A lo largo de su trayectoria también ha participado en transmisiones especiales, coberturas de espectáculos y eventos, además de alfombras rojas.

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