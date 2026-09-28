Gaby Ramírez enciende las alarmas; sufre aparatosa caída y todo queda documentado: “estoy viva de milagro”: VIDEO

Hace algunas semanas, la conductora de ‘Sale el sol’, Gaby Ramírez, sorprendió a más de uno luego de que en el programa en vivo presentara a su novio, Josué Menéndez Bejarano, levantando una ola de comentarios en las redes, en donde les desearon lo mejor a ambos.

Ahora, Gaby Ramírez vuelve a estar en el centro de la conversación luego de la inesperada publicación que hizo en sus redes sociales y que preocupo a más de uno, ¿qué le pasó? Aquí te contamos.

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Gaby Ramírez comparte video de caída en redes sociales / Redes sociales/Mezcalent

Así fue la aparatosa caída de Gaby Ramírez: ¿qué le pasó?

A través de sus redes sociales, la conductora de ‘Sale el sol’ compartió un video corto en el que se le ve felizmente paseando por una de las calles más emblemáticas de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma.

Gaby Ramírez es conductora de ‘Sale el sol’ / Redes sociales

Al parecer, la conductora iba a bordo de un scooter y estaba acompañada de alguien más. Los estaban disfrutando de la vista y el trayecto, sin embargo, de un momento a otro se puede ver como Gaby y su acompañante caen de frente y casi casi besan el pavimento.

Lejos de lamentarse, la conductora, quien era la que estaba grabando el momento, se empezó a reír sin parar, y argumentó que sabía que estaba viva de milagro, pues este tipo de accidentes o situaciones son una constante en su día a día:

“Siempre he pesando que estoy viva de milagro” Gaby Ramírez

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¿Cuál es el estado de salud de Gaby Ramírez tras caer en pleno paseo?

Luego de hacerse público el video, cientos de internautas le enviaron comentarios a la conductora, pero no preguntándole si se encontraba bien, sino riéndose por lo chusco del momento, y asegurando que sin duda este topo de situaciones sí son normales para Gaby Ramírez:



“No manches siempre es lo mismo jajajaja yo creo que tienes imán con el piso”

“Al menos no tiró los dientes”

“Creo que vives más en el piso jajajaja”

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Gaby Ramírez sufre caída en la Ciudad de México / Gaby Ramírez sufre caída en la Ciudad de México

¿Quién es Gaby Ramírez, actual conductora de ‘Sale el sol’?

Gaby Ramírez es una conductora de televisión mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León. Hoy por hoy tiene 35 años de edad y se mantiene como una de las presentadoras más dinámicas e importantes de la televisión nacional luego dar el salto de los programas locales en los que inició su carrera.

Además de ser conocida por ser una mujer guapa y divertida, en el mundo de la farándula también es reconocida por la batalla legal que enfrenta con la actriz también llamada Gaby Ramirez, quien ha buscado que la conductora deje de utilizar el mismo nombre en el medio artístico.