Mauricio Ochmann le dedica mensaje a Karina Torres sobre la lucha vs. sus adicciones; así fue su encuentro en LCDLFM

Formalmente estamos en la última semana de ‘La casa de los famosos México’, por lo que diferentes personalidades del medio del espectáculo se han dado cita en las instalaciones en donde se lleva a cabo el reality, como fue el caso de Aldo de Nigris, quien tuvo la oportunidad de regresar y dejarle uno que otro comentario a la producción.

Este lunes los habitantes convivieron de cerca con Omar Chaparro y Mauricio Ochmann, como parte de su promoción del programa ‘¿Quién es la máscara?’, y fue este último quien aprovechó el momento para acercarse a Karina Torres y dedicarle algunas palabras.

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Antes y después de Karina Torres / Redes sociales

‘La casa de los famoso México’: Mauricio Ochmann, ¿por qué admira a Karina Torres?

Durante su participación en el famoso reality, Ochmann se acercó a Karina Torres para dedicarle algunas palabras, pues conoce la historia de vida de ‘la Perdida’ y cómo en el pasado luchó contra las adicciones.

Mauricio Ochmann confiesa el momento más duro de su vida al buscar a su madre biológica. / Redes sociales

Mauricio Ochmann le compartió a Karina Torres que él en algún punto de su vida también había tenido problemas con las adicciones, por lo que sabia el esfuerzo que se requería para iniciar una nueva vida:

“Es muy admirable ¿no? Digo yo pasé por el tema de la rehabilitación y del tema de las adicciones, ya pues ya son varios años, pero, pero no es fácil, entonces sí es muy admirable y te lo quería reconocer” Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann diciéndole a Karina que la admira y le reconoce el haber superado el tema de las adicciones.



Él súper buena onda 🩷#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/4BhKtWzXas — 🌪️ (@mbtxs_) September 28, 2026

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¿Cuáles fueron las adicciones de Mauricio Ochmann, y por las cuales se identifica con Karina Torres?

El actor ha contado en diversas ocasiones que las batallas personales con las que luchó desde niño provocaron que buscara un refugio en la bebida, iniciando con esta adicción siendo apenas un niño.

Desafortunadamente, las adicciones de Mauricio Ochmann no se quedaron ahí, sino que escalaron a sustancias nocivas que provocaron que su vida se sumergiera en un pozo sin fondo del que pensó que jamás saldría.

Ochmann tomó la determinación de cambiar su vida solo después de la llegada de su primera hija, por lo que decidió pedir ayudar profesional para salir de este mundo oscuro en el cual había estado tantos años.

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Karina Torres: ¿cuál es su una historia de lucha vs. las adicciones?

Desde que está en el ojo público, Karina Torres ha compartido de manera honesta como ha sido su pasado con las adicciones, mismo que inició por el vacío que sentía en su interior. Desafortunadamente su dependencia a las sustancias fue escalando hasta que su cuerpo le cobró factura provocándole brotes psicóticos.

Al ver la gravedad de lo que estaba pasando, su familia intervino y la ingresaron a un centro de rehabilitación en el que inició un proceso de limpieza que mantiene hoy 6 años después. Estamos seguros que ni en sus sueños más locos, Karina Torres habría soñado con ser finalista de ‘LCDLFM’, e incluso, que podría apagar las luces del codiciado reality, según la predicción de un vidente, ¡sin duda estamos frente a una ganadora!