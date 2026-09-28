¡Entran a robar a casa de Yahir y se llevan hasta ropa prestada! El finalista de LCDLF 2026 sabe lo qué pasó

Luego de que Yahir conmoviera hasta las lágrimas al pedirle perdón a su hijo Tristán en La casa de los famosos México 2026, el cantante volvió a acaparar la atención por una inesperada revelación. Mientras se perfila como uno de los favoritos para llegar a la final del reality, confesó que fue víctima de la delincuencia cuando entraron a robar a su casa de Tijuana y se llevaron varias de sus pertenencias. ¿Qué fue lo que perdió?

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Yahir se sincera sobre su relación con Tristán en LCDLFM / Redes Sociales

¿Entraron a la casa de Yahir en Tijuana para robarle? Esto reveló el cantante

Yahir se prepara para la gran final de La casa de los famosos México 2026, pero no sin antes compartir una historia personal que llamó la atención de los habitantes del reality. Durante una conversación casual, el cantante recordó que delincuentes ingresaron a una de sus propiedades y se llevaron varias pertenencias.

El intérprete sonorense no profundizó en cómo sucedieron los hechos, sí dejó claro que el robo le provocó un problema que hasta la fecha sigue recordando.

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Yahir / Archivo TVNotas

¿Qué objetos se llevaron los ladrones de la casa de Yahir?

De acuerdo con Yahir a quien se le ha señalado de tener un trastorno alimenticio, las personas que entraron a su domicilio sustrajeron diversas pertenencias, incluyendo ropa y accesorios que guardaba en el inmueble.

Lo que más lamentó fue la pérdida de un saco que le había prestado un amigo y que nunca pudo recuperar tras el robo. La situación sigue generándole incomodidad debido al compromiso que tenía con esa persona.

“Yo le debo a un amigo un saco de estos, no se me olvida. Me prestó una vez un saco de estos, lo tenía en mi casa, se metieron a robar y se lo llevaron, y nunca se lo repuse” Yahir

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¿Cuándo entraron a robar a la casa de Yahir, finalista de La casa de los famosos México 2026?

Según relató el cantante, el robo sucedió antes de que comenzara su participación en La casa de los famosos México 2026. La revelación surgió mientras el participante compartía sus outfits para las siguientes galas. Fue entonces cuando Yahir recordó el desagradable momento que vivió fuera del programa.

Aunque no detalló la fecha exacta ni precisó el monto de las pérdidas, sí dejó entrever que se trató de una experiencia incómoda que todavía permanece en su memoria debido a los objetos que desaparecieron de su hogar.

Así fue como lo contó Yahir:

¿Dónde vive Yahir y qué se sabe de sus propiedades?

Yahir vive en Hermosillo, Sonora, y pasa gran parte de su tiempo en su lujosa mansión ubicada en la playa de San Carlos Nuevo Guaymas, también en Sonora

Es su propiedad más conocida y presumida en redes sociales. Cuenta con una alberca panorámica, un gran jardín para hacer parrilladas y una vista privilegiada hacia el Mar de Cortés y el famoso cerro Tetakawi. Está ubicada cerca del Mirador Escénico de San Carlos.