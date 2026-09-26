Maestra de ‘La academia’ manda mensaje a Yahir por estar en LCDLFM, ¿lo llama traidor por irse a la competencia?

En las últimas horas el nombre de Yahir ha resonado de una u otra manera en redes sociales, ya sea por las emotivas palabras que le dedicó a su hijo en ‘La casa de los famosos México’ o por la manera en la que una maestra de su primer reality de televisión se expresó de él. ¿Quieres saber de quién se trata y qué dijo? Aquí te compartimos todos los detalles.

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Yahir / Archivo TVNotas

Maestra de ‘La Academia’ envía mensaje a Yahir

Fue a través de las redes sociales del cantante en donde se posteó un video de la maestra Lula Ross, una profesional de canto y técnica vocal que estuvo con Yahir cuando formó parte de la primera generación de ‘La academia’.

En el video de apenas unos segundos, se puede apreciar un video de Yahir bailando con la maestra, por allá del 2002, compartiendo lo que eran las clases diarias de los académicos.

Visiblemente emocionada, la maestra Lula reveló que hace muchos años ella tuvo la oportunidad de darle un consejo a Yahir: este era que “para ser un gran artista deberías ser una gran persona”, ahora ¿cambió su opinión porque está en Televisa y no en TV Azteca? ¡Para nada!

“Qué lindo recuerdo. Así como te conocí, no has cambiado, eres la misma persona noble, con grandes sentimientos, muy cabal, muy honesto, no cambies. Qué bueno que no has cambiado, no cambies nunca” Lula Ross

Finalmente, la maestra Lula le aseguró a Yahir que siempre podría contar con ella: “siempre, siempre tendrás el apoyo de tu maestra Lula”.

Por supuesto los usuarios de redes sociales no pudieron contener su emoción y compartieron lindos mensajes en apoyo al habitante de ‘LCDLFM’ y su ex profesora:

“Qué hermoso video, tantos recuerdos”

“El mejor de La Academia y el mejor de La casa de los famosos, y el mejor cantante y ser humano”

“Que nostalgia con la maestra Lula y como Yahir no ha cambiado! Siempre tan sencillo y humilde, gran persona Yahir”

La maestra Lula 😭 Que nostalgia para los que vimos de niños La Academia. Yahir sigue igual porque no entró con personaje, producción a favor, alianzas o cuentas pagadas

YAHIR A LA FINAL ✌️🥹#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx pic.twitter.com/W4MOlPEVvE — estrella ✌️ (@valdez_E11) September 23, 2026

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Yahir como favorito en La casa de los famosos México 2026 / IG

¿En qué realities ha estado Yahir a lo largo de su carrera?

Yahir es un nombre que empezó a sonar a inicios de los 2000, luego de que el talentoso joven formara parte de la primera generación de ‘La academia’, siendo este su primer reality. En aquel momento quedó en cuarto lugar, sin embargo, conectó de una manera muy especial con el público.

El segundo programa de este tipo en el que estuvo involucrado Yahir fue ‘Desafío de estrellas’, en donde nuevamente ponía sus habilidades musicales en juego para pelear por un premio en efectivo.

Por último y el más reciente es ‘La casa de los famosos México’, programa en el que actualmente continúa en la competencia.

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Yahir y su participación en La casa de los famosos México 2026 / Instagram

¿Yahir tiene posibilidades de ganar ‘La casa de los famosos México’?

Aunque hasta el momento solamente hay un finalista confirmado, Yahir es considerado como uno de los favoritos en el programa, pues a pesar de que está muy lejos de ser un personaje polémico, sí se trata de un hombre que se ha presentado como un ser humano.

A lo largo de las semanas de encierro, Yahir ha demostrado ser una persona disciplinada y un hombre muy estable cuando se trata de sus emociones, lo que sin duda ha provocado su afinidad con los amantes del reality.

Por supuesto nada está dicho, pues aún tiene que pelear por el primer lugar con personalidades de la talla de Karina Torres y Mariana, aunque claro, ya ronda una teoría de internet que indicaría que él es quien apagará las luces de ‘La casa de los famosos México’, ¿será?