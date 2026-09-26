Mariana Echeverría destapa detalles de su relación con Briggitte Bozzo en LCDLFM, ¿acepta bullying?: VIDEO

Mariana Echeverría nuevamente da de que hablar tras sus declaraciones de cuando estuvo en ‘La casa de los famosos México’, ¿hubo bullying hacia Briggitte Bozzo?

Luego de algunos años, poco a poco Mariana Echeverría se recupera de la funa nacional que sufrió tras su polémico paso por ‘La casa de los famosos México’, incluso considerando regresar al formato 24/7 si la llaman de la versión All Stars, proyecto que ya estaría sobre la mesa, pero que aún no se ha concretado.

Antes de continuar con sus proyectos, la conductora vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que revelara que sus actitudes fueron malinterpretadas, ¿a qué se refiere?

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Mariana Echeverría dispuesta a entra a ‘LCDLFM All Stars’ / Redes Sociales

Mariana Echeverría revela cómo era su relación con Briggitte Bozzo en ‘LCDLFM’

Fue en el podcast de Cecilia Galiano, “Mate con piquete”, que Mariana Echeverría habló sin pelos en la lengua sobre un aspecto de su estancia que llamó la atención de los fanáticos del reality: la manera en la que trataba a Briggitte Bozzo.

No obstante, en lugar de compartir el motivo por el cual trataba de cierta manera a la joven, aseguró que entre ellas dos siempre hubo una relación cordial en la que las faltas de respeto no tenían lugar:

“Es la primera vez que lo voy a decir, con Briggitte adentro nunca me peleé, nos llevábamos bien, y cuando salen todos y se dan cuenta que había una guerra que ellos habían puesto entre Briggitte y yo, ellos se lo compraron. La guerra se hizo afuera” Mariana Echeverría

La conductora relata que incluso el tema de los mangos terminó siendo una situación que los participantes tomaron a juego: “fue algo cómico…yo me llevaba bien con ellas”.

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Briggitte Bozzo habla de Mariana Echeverría tras su salida de ‘LCDLFM’ / Captura de pantalla

¿Qué dijo Briggite Bozzo sobre su relación con Mariana Echeverría?

A pesar de que para Mariana Echeverría todo era amor y paz en ‘LCDLFM’, Briggitte Bozzo vivió una realidad muy diferente, incluso llegando a comentar que la convivencia entre ambas era bastante tensa y que no entendía por qué la conductora le hacía caras y le aventaba comentarios innecesarios: “¿Qué le hice? A lo mejor es envidia”

Una vez fuera del reality, Briggitte reveló que la convivencia sí había sido difícil en el reality, sin embargo, finalmente decidió soltar esa etapa de su vida y perdonar, pero sin buscar un acercamiento con la conductora bajo ninguna circunstancia.

“No tengo ningún rencor, yo perdono. Ella es una mamá increíble (Mariana Echeverría) y tiene una familia muy bonita, entonces Diosito sabrá qué hacer con ella”, dijo la venezolana.

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Mariana Echeverría fue bautizada como Lady Mangos / Redes sociales

Mariana Echeverría, ¿sí trató mal a Briggitte Bozzo en LCDLFM?

Para Mariana Echeverría la convivencia de ambas en el reality fue pura cordialidad. Sin embargo, los internautas han revivido momentos puntuales en los que la conductora tuvo actitudes cuestionables con Bozzo:



Cuando se burló del físico de Briggitte mencionando que parecía que estaba operada del trasero.



mencionando que parecía que estaba operada del trasero. Cuando hizo caso omiso a la aparente reacción alérgica de Briggitte luego de comer camarones y lanzó un comentario nada sutil: “A tus 22 años no sabes que eres alérgica? Por eso yo la quiero fuera... pero de este mundo”.



luego de comer camarones y lanzó un comentario nada sutil: “A tus 22 años no sabes que eres alérgica? Por eso yo la quiero fuera... pero de este mundo”. Cuando debido a su “intelecto” Mariana Echeverría empezó a llamar a Briggitte con el sobrenombre de “Cavernicolín”, dando a entender que era muy tonta.

Hoy por hoy Mariana Echeverría toma con humor lo vivido en LCDLFM, incluso asegurando que le habría encantado protagonizar el capítulo que hace referencia a ella en ‘La rosa de Guadalupe’, así que sin duda otro encierro ya no sería dañino para ella, pues según sus propias palabras, ya sabe qué hacer y qué no hacer, ¿será cierto?