Mariana Echeverría revela por qué le hubiera encantado protagonizar ‘Lady mangos’ de La rosa de Guadalupe

Tras el inesperado regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026, la famosa conductora asistió al podcast de Cecilia Galliano, exconductora del reality 24/7, donde se sinceró sobre la ‘cancelación’ que vivió tras su controversial paso por el programa y el capítulo ‘Lady mangos’ de La rosa de Guadalupe. ¿Le afectó? ¡Te contamos los detalles!

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Mariana Echeverría impacto en su regreso a La casa de los famosos México 2026. / Instagram

¿Cómo fue el regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026?

Aunque se había especulado que Mariana Echeverría podría regresar a la cuarta temporada de La casa de los famosos México, el público no imaginó que sería por la puerta principal y como panelista del reality show.

Primero, fue recibida por Wendy Guevara y Ricardo Margalefg en la pregala del reality; posteriormente, lució increíble como panelista principal del programa, lo que generó cientos de comentarios no solo sobre su regreso, sino también sobre su radical cambio de look.

Al respecto de cómo asimiló su reencuentro con los reflectores de LCDLFM, Mariana Echeverría expresó: “Muy bien, la verdad. Como el ave fénix. Muy bien. La verdad es que ese break, obligado o no obligado, siempre sirve para ver qué hiciste bien, qué no, y resurgir como el ave fénix. Y aquí estoy”.

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Mariana Echeverría con cambio de look en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Cómo vivió Mariana Echeverría el capítulo de ‘Lady Mangos’ de La rosa de Guadalupe?

Además de su regreso al reality, Mariana Echeverría ha asistido a diversos programas de YouTube, como el de Cecilia Galliano, donde confesó cómo vivió el capítulo de ‘Lady mangos’ que se creó tras su salida del reality.

“Salí y el viernes ya estaba hecho ‘Lady mangos’. Ves que a Nodal le sacaron el ‘soy fan de tu relación’, a mí me sacaron ‘Lady mangos’, exclusivamente mi capítulo de La rosa de Guadalupe con mi historia, contada toda mal”, recordó la exconductora de ‘Se vale’.

Asimismo, Echeverría señaló que la historia no fue realmente como ocurrió dentro del programa 24/7, pues había varias cosas sacadas de contexto, y bromeó sobre por qué no fue tomada en cuenta para actuar al estar fuera de la competencia.

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Mariana Echeverría fue bautizada como Lady Mangos cuando estuvo en LCDLFM. / Redes sociales

¿Mariana Echeverría quería ser la protagonista de ‘Lady Mangos’?

De acuerdo con Mariana Echeverría, quien ahora prefiere estar fuera de las polémicas, fue catalogada como una gran villana en el capítulo de La rosa de Guadalupe, por lo que entre risas confesó que le hubiera gustado protagonizarlo: “No se te ocurrió que yo pudiera hacer el capítulo, ya estaba afuera”, comentó sobre la producción.

Pese a las fallas en la producción del programa unitario, Mariana Echeverría contó que vio el capítulo acompañada de su familia, quienes sabían perfectamente que las cosas no sucedieron tal como las contaron en la televisión. ¿Será que Echeverría protagoniza un nuevo capitulo de ‘Lady mangos’? La propuesta está sobre la mesa tras la confesión de la presentadora.

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