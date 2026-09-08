Yurem rompe el silencio sobre el distanciamiento entre Faisy y Mariana Echeverría: “Que le meta al psiquiatra”

Tras las recientes declaraciones de Mariana Echeverría sobre su distanciamiento con Faisy, el elenco de ‘Me caigo de risa’ ha comenzado a opinar al respecto.

Quien habló recientemente del caso fue Yurem, quien, precisamente, estaría involucrado en la última discusión entre la dupla de conductores.

Yurem dio su opinión sobre su rompimiento y reaccionó al regreso de Mariana Echeverría a la televisión. ¿El problema entre ellos se agravó?

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Yurem / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mariana Echeverría, Faisy y Yurem?

En su reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante para ‘El minuto que cambió mi destino’, Mariana Echeverría platicó a detalle cómo fue la discusión que habría provocado el rompimiento de su amistad con Faisy.

Según su versión, durante las grabaciones de ‘Faisy nights’, el conductor habría tenido una actitud prepotente con Yurem y habría hecho algunos comentarios que no le agradaron a Mariana, por lo que ella decidió entrar a defenderlo. Fue entonces cuando comenzó la fuerte discusión entre ambos.

Mariana cuenta que, durante esa discusión, Faisy le dijo que podía retirarse y que “había más conductoras”, por lo que ella decidió hacerse a un lado ante la incomodidad que representaría continuar trabajando con él después de lo sucedido.

“Faisy, Yurem y yo, en otro programa, el mismo productor... Estábamos de gira en ‘Me caigo de risa’... Faisy estalló con Yurem, le dijo unas cosas que a mí no me gustaron, yo me metí a defender a Yurem, Faisy se enojó conmigo y discutimos (...) Yo me iba porque la puerta estaba muy grande, pues me voy.” Mariana Echeverría

Al poco tiempo, Faisy habría tomado la decisión de separar a Mariana de los proyectos en los que ambos participaban, y posteriormente la conductora entró a ‘La casa de los famosos México’.

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Mariana Echeverría

¿Qué opinó Yurem sobre el distanciamiento entre Faisy y Mariana Echeverría?

Yurem platicó con la prensa acerca de lo que contó Mariana Echeverría y se mostró neutral ante la situación, pues aseguró que “no sabe qué rollo” con la amistad entre ella y Faisy.

Respecto al regreso de Mariana a la televisión, dijo estar feliz por ella y aseguró que le gusta verla nuevamente. También dejó claro que él no tiene ningún problema con la conductora y que le tiene mucho cariño.

“No sé cómo es la situación de su amistad, no sé qué rollo... Yo me llevo bien, no la he podido ver; me gusta mucho verla bien, echándole ganas, yo la quiero un buen a Mariana, merece estar ahí.” Yurem

Asimismo, Yurem abordó el tema de las críticas al físico de Mariana y rechazó los comentarios que se hacen sobre los cuerpos ajenos. Además, entre sus declaraciones, recomendó que la conductora fuera al psiquiatra para atender su salud mental y superar los problemas a los que se ha enfrentado, mismos que, según su perspectiva, la habrían orillado a alejarse de la televisión.

“Le recomendaría que le metiera al psiquiatra y si es necesario, que se medicara; no está mal tampoco... El secreto está en empezar a agradecer.” Yurem

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¿Qué respondió Faisy a la versión de Mariana Echeverría sobre su distanciamiento?

La otra parte involucrada también habló al respecto. Faisy comentó que todo lo que se tenía que hablar y solucionar entre ellos ya se hizo. Asimismo, reiteró que estima mucho a Mariana y a su familia, pero aseguró que el ciclo de su amistad ya se cerró.

Respecto a la discusión que involucró a Yurem, Faisy explicó que existen varias versiones sobre lo ocurrido y consideró que valdría la pena preguntarle directamente a Yurem cómo vivió él aquella situación para ampliar el panorama.

El conductor también explicó que lo sucedido con Yurem formaba parte de una dinámica que ya existía entre ellos dos y que Mariana desconocía. Sin embargo, reconoció que aquella situación fue la gota que derramó el vaso y provocó que explotara, sacando a relucir otros problemas que ya venía acumulando desde la gira de ‘Me caigo de risa’.

Mariana Echeverría y Faisy en Me caigo de risa / Archivo TVNotas, @galavision e internet/

“Lo que teníamos que arreglar y platicar ya lo hicimos... Sabemos el cariño que hay, pero las cosas ya se cerraron y cerraron bien (...) Hay varias versiones de una historia, y entre todas está la correcta. Ella no supo la dinámica que yo traía con Yurem.” Faisy

A pesar de todo, Faisy reiteró que mantiene su estima por Mariana y su familia, aunque consideró poco probable que en algún momento vuelvan a tener la amistad que tuvieron anteriormente.

“A raíz de algo que era entre Yurem y yo, ella explotó... En ese momento exploté y respondí algo que venía cargando desde la gira... Cuando una amistad tan fuerte se quiebra de esa manera, es muy difícil que pueda volver a ser lo que era.” Faisy

Días antes, Mariana había hablado sobre lo que vivió personalmente con Faisy y dio polémicas declaraciones al revelar que el conductor incluso le dijo que había “roto su programa”.

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