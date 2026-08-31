¿Mariana Echeverría regresa a ‘Me caigo de risa’? Ricardo Fastlicht habla de su regreso a la TV: “Bienvenida”

El regreso de Mariana Echeverría a la televisión, como panelista de ‘La casa de los famosos México’ 2026, ha desatado toda una serie de opiniones alrededor de la conductora, desde comentarios sobre su aspecto físico hasta especulaciones sobre sus próximos proyectos.

Uno de los programas en los que más ha destacado Mariana es ‘Me caigo de risa’, cuya nueva temporada está próxima a iniciar grabaciones. Ante esto, una de las grandes incógnitas es si el regreso de la conductora también incluirá una participación en la nueva temporada del programa que la vio brillar.

Al respecto, su excompañero de elenco, Ricardo Fastlicht, habló sobre lo que viene para la emisión y respondió a la posibilidad de volver a compartir escenario con Mariana.

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Mariana Echeverría regresó a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Por qué salió Mariana Echeverría de ‘Me caigo de risa’?

Mariana Echeverría dejó de formar parte del elenco de ‘Me caigo de risa’ después de protagonizar una fuerte discusión con el titular del programa, Faisy, durante las grabaciones de ‘Faisy Nights’.

Tras varios años de amistad y una cercana relación laboral, Faisy tomó la decisión de separar a Mariana de los proyectos en los que pudieran coincidir y tener convivencia.

En una reciente entrevista, Mariana reveló que intentó solucionar las diferencias con el conductor, pero él no accedió y le dijo que ella “había roto” el programa, algo con lo que la conductora no estuvo de acuerdo, pues aseguró que la discusión había sido entre ambos.

“Él dice que yo rompí su programa… pero para una discusión se necesitan dos.” Mariana Echeverría

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Faisy y Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Qué dijo Ricardo Fastlicht sobre el regreso de Mariana Echeverría a la televisión?

En un encuentro con medios de comunicación, Ricardo Fastlicht, quien fuera compañero de Mariana Echeverría en ‘Me caigo de risa’, habló sobre su regreso a la televisión y se mostró contento por verla nuevamente en pantalla.

El actor aseguró que se alegra de que Mariana haya regresado y le deseó mucho éxito en los proyectos que tenga en puerta. Además, dejó claro que, en lo personal, no tiene ningún problema con ella.

Respecto a las críticas que Mariana ha recibido por su aspecto físico, Fastlicht consideró que nadie tiene por qué hablar del cuerpo o apariencia de otras personas y señaló que el público debería concentrarse en el trabajo y talento de cada quien.

“Sé que regresó, me da muchísimo gusto que regrese, que tenga trabajo, que vuelva a hacer proyectos. Yo no tengo ningún problema con ella (...) Qué bueno que está en el peso que ella quiera... ¿Por qué nos metemos en la vida de los demás? Si ella está feliz, dejémosla ser.” Ricardo Fastlicht

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Ricardo Fastlicht / Redes sociales

¿Mariana Echeverría regresará a ‘Me caigo de risa’? Esto respondió Ricardo Fastlicht

Respecto a la posibilidad de que Mariana regrese a la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’, Fastlicht reveló que las grabaciones comenzarán la próxima semana y aseguró que, hasta el momento, no sabe si la conductora volverá a formar parte del elenco.

El actor explicó que la decisión depende del productor, quien suele sorprender al elenco. Sin embargo, dejó claro que, si Mariana regresa, será bienvenida por sus compañeros; y si finalmente no forma parte de la nueva temporada, continuará deseándole lo mejor en sus próximos proyectos.

Hasta el momento, Mariana Echeverría sigue como panelista en ‘La casa de los famosos México’ 2026 y no se sabe si regresará como parte del elenco de ‘Me caigo de risa’, pues ni ella ni alguien de la producción del programa ha mencionado algo acerca de la presencia de la conductora.

“En ‘Me caigo de risa’ no sé si regrese o no, empezamos a grabar la próxima semana. Nuestro productor siempre nos tiene sorpresas... Si regresa, bienvenida, y si no, pues qué bueno que ya regresó a la televisión.” Ricardo Fastlicht

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