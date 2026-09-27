¿Qué fue de Nadia Yvonne, ex novia de Yahir en ‘La Academia’?: Así luce 20 años después FOTOS

Tras el encierro en ‘La casa de los famosos México’, Yahir ha sido considerado como uno de los rompecorazones del reality, incluso llegando a verse involucrado por el público con otras habitantes como fue el caso de Yanet Garcia.

Para sorpresa de nadie, esta imagen de ser un hombre asediado por las mujeres no es algo nuevo para el cantante, pues varios años atrás, la historia de un amorío dentro del reality en turno también nos arrancó más de un suspiro, y sí, nos referimos a lo ocurrido en la primera generación de ‘La Academia’.

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Yahir y Nadia, ¿qué fue de su historia de amor? / Redes Sociales

Yahir y Nadia, un amor que nació en ‘La Academia’

Yahir y Nadia Yvonne entraron al famoso reality de TV Azteca para despegar su carrera musical y fue precisamente ahí en donde se conocieron.

Aunque el cantante destacaba por ser amigable con todos sus compañeros, muy pronto se notó la química que había entre el originario de Hermosillo, Sonora y la oaxaqueña.

Mientras estaban encerrados, se empezaron a conocer, y poco a poco las muestras de cariño se hicieron más evidentes. Se juntaban para ensayar sus canciones, pasaban tiempo juntos y la relación empezó a escalar, aunque nunca de manera formal.

Los corazones de los televidentes se detuvieron cuando en el sexto concierto de ‘La Academia’, ambos interpretaron la canción “Es por ti” y al final de la misma, se dieron un beso.

Desafortunadamente, Yahir se dio cuenta de lo que estaba pasando y al ser un padre soltero y venir de una relación rota con la madre de su pequeño, decidió poner distancia con Nadia Yvonne pues era más joven que él, terminando este amorío de forma abrupta. Cabe aclarar que jamás tuvieron un noviazgo formal.

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Nadia Yvonne fue el interés amoroso de Yahir / Redes Sociales

¿Qué ha pasado con Nadia de ‘La Academia’?

Nadia Yvonne López Ayuso se quedó con el quinto lugar de ‘La Academia’, y por supuesto decidió seguir con su carrera en la industrial musical.

Como parte de su trayectoria, Nadia cuenta con un total de 14 producciones discográficas que han tenido gran aceptación por el público. Además, fue nominada a los Premios Grammy por “Mejor albúm regional mexicano” en 2009.

Por si fuera poco, la exacademica logró ser nombrada como embajadora de la música mexicana en Nueva York, un reconocimiento honorífico internacional.

Hoy por hoy Nadia Yvonne ha decidido incursionar en la música cristiana, utilizando su talento para llevar un mensaje de fe y esperanza que ha tenido gran impacto.

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Yahir y Nadia fueron parte de la primera generación de ‘La Academia’ / Redes sociales

¿Cómo es la relación de Nadia y Yahir hoy en día?

Aunque han pasado varios años desde la emisión de la primera generación de ‘La Academia’, la relación de Yahir y Nadia se mantiene plagada de respeto y buenos deseos mutuos.

En ocasiones cuando ambos han coincidido, como durante la reunión de ‘La Academia 20 años’, la química en el escenario entre Yahir y Nadia permanece intacta, dejando demostrado que aunque el amor romántico no triunfó con ellos, sí lo hizo el amor fraternal con el que siguen viéndose hoy después de 24 años.

Yahir actualmente se mantiene dentro de la competencia de ‘La casa de los famosos México’, y debido a su personalidad resolutiva y carácter afable, se mantiene como uno de los favoritos para ganar el reality, ¿lo logrará?