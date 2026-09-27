Poncho de Nigris defendió a Wendy Guevara en LCDLFM ¿y la humilló? ¡Lo comparan con Ese Pérez! VIDEO

Si hay un habitante que está siendo fuertemente criticado en la recta final de ‘La casa de los famosos México’ sin duda es Ese Pérez, pues además de revivir polémicas declaraciones del influencer en las que admite haber tenido una amante, ahora el internet le está cobrando caro el no respetar la identidad de género de Karina Torres.

Por supuesto, los usuarios han sacado del baúl viejos videos en los que Poncho de Nigris y Wendy Guevara son los protagonistas, haciendo evidentes las diferencias entre el trato de ambos. Te contamos aquí.

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Poncho de Nigris / Redes sociales

Poncho de Nigris, un aliado de Wendy Guevara en ‘La casa de los famosos’

En redes sociales empezó a circular un clip de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, en el que se puede ver a los integrante del Team Infierno: Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Sergio Mayer y Emilio Osorio, además de Bárbara Torres.

El video inicia con Poncho interrumpiendo a la comediante, asegurándole que tiene que expresarse de manera correcta pues “Wendy es mujer”. Bárbara se molesta un poco y menciona que ‘la Perdida’ sabe a qué se refiere y lejos de dejar el tema, de Nigris continúa aclarando su punto:

“No pero Wendy es una mujer, ella entró como mujer a ‘La casa’, ella representa a las mujeres. O sea si Wendy gana este reality, ganó una mujer” Poncho de Nigris

Aunque en el desarrollo de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ Poncho y Wendy se llevaban muy pesado, la manera en la que la defendió dejó muy clara la postura del empresario, acción que muchos le aplauden incluso varios años después. ¡Lejos de humillarla se refirió a ella con respeto y como mujer!

Hasta la Poncha y Sergio supieron ser más empaticos con Wendy ósea Poncha y Sergio!!!! y el Heces llamando hombre a Karina 2 veces y su “amiga” Gema nunca le aclaró que ella se identifica como mujer y punto!!! 🙄#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6FIkQkga3b — rayga botitas (@rayga9280) September 24, 2026

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Poncho de Nigris fue parte de la primera temporada de LCDLFM / Captura de pantalla

Poncho de Nigris, ¿el ejemplo de Ese Pérez en ‘LCDLFM’?

Tras la reciente publicación del video, muchos han saltado y cuestionado la manera en la que Ese Pérez, supuesto amigo de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México’, trata a la influencer.

En más de una ocasión, Pérez se ha referido a Karina como hombre y no como una chica trans, pero sin duda lo que más le molesta a los internautas, es que lo haya hecho a espaldas de la amiga íntima de Paolita Suárez.

Muchos consideran que dichas actitudes de Ese Pérez solamente demuestran que se ha acercado a Karina por interés y que su amistad no es genuina como la de Poncho hacia Wendy en su momento.

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¿Quién es Karina Torres? / Luis Pérez/ Redes sociales

LCDLFM: ¿Cómo se identifica Karina Torres?

Tanto Karina Torres como Wendy Guevara se identifican como chicas trans, sin embargo a diferencia de la rubia, ‘la Licenciada’ sí parece buscar más que se le reconozca como una mujer que pasó por el proceso de la transición.

A pesar de las etiquetas con las que ha tenido que lidiar Karina Torres a lo largo de su vida, incluso en la época en la que estamos, no cabe duda que se ha ganado el amor del público, quienes sin duda podrían llevarla a coronarse como la absoluta ganadora de ‘La casa de los famosos México’, o al menos eso predijo Ramsés Vidente, ¿será otra predicción cumplida?