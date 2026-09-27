La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el noveno habitante eliminado HOY, 27 de septiembre?

La casa de los famosos México 2026 vivirá la última gala de eliminación de la presente temporada, y la expectativa por la noche de este domingo crece con el paso de las horas. Cuatro habitantes están en riesgo de ser eliminados, ¿quién se despidió de la competencia?

Gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 HOY, 27 de septiembre / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2026 en su novena semana?

La noche del miércoles 23 de septiembre fue de nominación en La casa de los famosos México 2026 y, las estrategias, tuvieron que cambiar de manera repentina por una nueva dinámica impartida por ‘la Jefa’.

A pesar de haberles permitido hacer ‘complot’ a los habitantes, la jugada cambió cuando ellos recibieron la orden de votar de manera “positiva”, es decir, mencionar el nombre de tres participantes que querían que estuvieran en la final.

Tras finalizar la dinámica, los nominados fueron:



Memo Schutz,

Brianda Deyanara,

Ese Pérez y,

Ernesto Laguardia.

Uno de ellos se despedirá de manera definitiva del reality esta misma noche, y se quedará a solo un día de haber estado en la gran semana final.

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Últimos nominados de La casa de los famosos México 2026 / IG: lacasafamososmx

¿Dónde y cuándo ver la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La última habitante en haber sido eliminada de La casa de los famosos México 2026 fue Cynthia Klitbo, actriz que muchos habían puesto como la gran favorita para llevarse el título.

Su salida se dio el pasado domingo 20 de septiembre, luego de la tradicional dinámica del “carrusel”, en la que compartió juego con Ernesto Laguardia, sin embargo, fue este último el que siguió en la competencia.

La gala de eliminación podrá seguirse mediante el canal de Las estrellas y la plataforma de streaming ViX, servicio que también ofrece las pre y postgalas del programa, además de la transmisión 24/7 de lo que ocurre dentro de la casa.

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¿Quién fue el eliminado de La casa de los famosos México 2026 HOY, 27 de septiembre? / Redes sociales

¿Quién fue el noveno eliminado de La casa de los famosos México 2026?

Con las votaciones aún en marcha, las especulaciones sobre el próximo eliminado de La casa de los famosos México 2026 siguen creciendo. ¿Quién se fue?

Iniciada la dinámica en, Gali informó que el primer salvado de la placa es Ernesto .

La segunda decisión del público regresó a Memo para estar presente en la semana final .

Finalmente, se anunció que el eliminado de este domingo 27 de septiembre es Brianda Deyanara .

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