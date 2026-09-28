Gema Garoa y Ese Pérez habrían lanzado comentario transfóbico vs. Wendy Guevara y Karina Torres: “Hombres”

La semana final de ‘La casa de los famosos México 2026’ comenzó con mucha controversia. ¿El motivo? Una conversación muy controversial entre Gema Garoa y Ese Pérez. Para muchos, fue un acto de transfobia contra Wendy Guevara y Karina Torres. Te contamos los detalles.

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Wendy Guevara y Karina Torres pertenecen al clan de ‘las Perdidas’ / Redes sociales

El supuesto ataque de Gema Garoa y Ese Pérez vs. Wendy Guevara y Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’

Tras la última gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’, Gema Garoa y Ese Pérez conversaron sobre quién podría ganar el reality. La actriz manifestó que le gustaría que una mujer obtuviera el triunfo.

Incluso señaló que su favorita era Mariana. Por su parte, el influencer le comentó que su preferido era Yahir. Ante esto, Gema insistió en que una mujer debía coronarse con el primer lugar, ya que “puros hombres” han ganado hasta el momento. Así fue la conversación:

Gema Garoa : “Yo quiero que gane una mujer”.

: “Yo quiero que gane una mujer”. Ese Pérez: “Güey, si saliera una morra, serías tú”.

“Güey, si saliera una morra, serías tú”. G : “Mariana”.

: “Mariana”. E : “¿O sabes quién? Yahir”.

: “¿O sabes quién? Yahir”. G: “Yahir… pero siempre ganan hombres. A ver qué pasa”.

“Yahir… pero siempre ganan hombres. A ver qué pasa”. E: “A ver qué pasa, dijo la calabaza”.

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La envidia corroe jajajjajaja a los dos les chocaba Mariana y ahorita diciendo que gane ella …



Con esto se confirma que solo la utilizaron los 2 pendejos



Son unos asquerosos



Lo bueno que #KarinaTorres ya tiene los ojos bien abiertos



🤡💩#LaCasaDeLosFamososMéxico… pic.twitter.com/HHqNexs3Br — Le Portade A2 (@leportadeA2) September 27, 2026

¿Qué dijeron los fans de ‘La casa de los famosos México 2026’ ante los supuestos comentarios transfóbicos de Ese Pérez y Gema Garoa?

Por supuesto, la plática entre Gema Garoa y Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’ causó mucha controversia en redes sociales. La gran mayoría no solo los acusó de ser “malos amigos” con Karina Torres, sino también de no respetar la identidad de género de Wendy Guevara.

Muchos puntualizaron que Wendy fue quien ganó la primera edición del reality, lanzada en 2023, por lo que no entienden por qué Gema aseguró que solo “hombres” han ganado la competencia. De igual forma, ambos han asegurado ser muy amigos de Karina y consideran que sus palabras solo demuestran que solo se juntaron con ella por “interés”.

Pese a todo, hubo algunos que los defendieron. Aquellos que lo apoyan afirmaron que las celebridades se expresaron de esa forma debido al estrés de la gala. Y es que, durante la misma, se les mostró una serie de comentarios en redes sociales que los acusan de haberse “colgado” de Torres para llegar hasta la última semana del show.

Ese y Gema se mostraron muy molestos ante esto. En el caso del influencer, hasta les llegó a mentar la madre a los televidentes. Posteriormente se tranquilizaron y hasta bromearon con el asunto, diciendo que le harían favores a Karina para seguir “colgándose” de ella.

Hasta el momento, Torres no ha dicho nada sobre esto. No obstante, todo indica que no le afecta, ya que, en algún punto, pidió a sus fans que no solo votaran por ella, sino también por sus compañeros.

Ese Pérez acusado de colgarse de Karina Torres / Redes sociales

¿Qué pasará en la última semana de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Como se sabe, el próximo 4 de octubre se llevará a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’. Actualmente, quedan 7 habitantes, que son:

Ernesto Laguardia

Ese Pérez

Gema Garoa

Mariana

Memo Schutz

Yahir

Karina Torres

El miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre se definirán el séptimo y el sexto lugar. En tanto que el domingo se dará a conocer al ganador de la temporada. El evento comenzará el 4 de octubre a las 8:30. Se podrá ver por VIX y el canal de Las Estrellas.

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