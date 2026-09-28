Wendy Guevara reacciona a la imitación de Marlon Colmenarez sobre ella; lanza fuerte mensaje: “Me molesta” VIDEO

El examigo de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez, dio mucho de qué hablar luego de confirmar su participación en el reality ‘La casa 593’.

Dentro del programa, el venezolano provocó una ola de críticas después de caracterizarse e imitar algunos gestos y frases de Wendy Guevara. Mientras una parte del público consideró que se trataba simplemente de una parodia, otra señaló que su actuación sería una burla directa hacia la influencer.

Después de que ocurriera la polémica, Wendy Guevara rompió el silencio al respecto y dio su opinión sobre la imitación que realizó Marlon.

Leer: Marlon Colmenarez EXPLOTA contra Wendy Guevara por declaraciones en concierto de Rosalía: “Nunca tuvimos relaciones”

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Marlon Colmenarez se burló de Wendy Guevara en ‘La casa 593’?

El venezolano se caracterizó como la influencer, utilizando una peluca con trenzas, un top de colores llamativos, medias verdes y un short de mezclilla. Frente a sus compañeros del reality, incluso se presentó como “Wendy Carmela, la extraviada”, haciendo referencia al nombre de Wendy y a su grupo ‘las Perdidas’.

La imitación no se quedó ahí; Marlon también hizo comentarios sobre las cirugías estéticas y aseguró, mientras interpretaba al personaje, que se había operado varias veces y que “no había quedado”.

Además, durante su actuación mencionó a los strippers, otro tema que relacionó con la imagen de Wendy. Estos comentarios provocaron que algunos espectadores consideraran que la imitación iba más allá de una simple caracterización y que se trataba de una burla hacia Wendy Guevara.

“Hola, soy Wendy Carmela. Me he operado varias veces, nomás no quedó (...). Me encantan los strippers, ¡bye!” Marlon Colmenarez

Leer: Marlon Colmenarez explota tras polémica de Wendy Guevara y Paola Suárez de menores de edad: “Vayan y ataquen”

¿Wendy Guevara está molesta por la imitación de Marlon Colmenarez?

Durante un encuentro con reporteros, le preguntaron a Wendy Guevara qué opinaba sobre lo que había hecho Marlon Colmenarez en el reality.

Lejos de explotar o arremeter contra él, Wendy se mostró relajada y prefirió no profundizar en el tema, pues considera que hablar de Marlon únicamente le daría publicidad, y dejó claro que prefiere esa atención para hablar de sus propios proyectos y darse publicidad a ella misma.

Asimismo, los reporteros le preguntaron directamente si estaba molesta por la imitación, algo que también negó. Wendy explicó que, si ella se ríe de sí misma y de las cosas que hace, no tendría por qué molestarse cuando alguien más hace una imitación de ella.

Wendy le restó importancia a la polémica y dejó claro que no considera que eso sea motivo suficiente para entrar en una nueva confrontación con Marlon.

“Yo prefiero no comentar eso porque mi publicidad me la doy mejor yo solita, no me gusta darle publicidad a nadie, que cada quien se rasque con sus propias uñas. No me molesta porque yo me río de mí misma.” Wendy Guevara

Leer: Poncho de Nigris defendió a Wendy Guevara en LCDLFM ¿y la humilló? ¡Lo comparan con Ese Pérez! VIDEO

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué pasó entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez?

La relación entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez estuvo marcada por una amistad muy cercana que generó rumores sobre un posible romance. Sin embargo, ambos han asegurado públicamente que nunca fueron novios.

Wendy conoció a Marlon cuando él trabajaba como stripper y, con el paso del tiempo, ambos comenzaron a convivir cada vez más. Su cercanía llegó a ser tan grande que Marlon incluso apareció durante la participación de Wendy en ‘La casa de los famosos México’ para sorprenderla con flores y decirle que la amaba, situación que alimentó todavía más las especulaciones sobre un posible romance.

Wendy ha contado que durante algunos años apoyó económicamente a Marlon y a su familia en Venezuela. Entre los apoyos que le hizo se encuentra una camioneta y el enganche de una casa. La influencer explicó que llegó a hacer estos gastos porque tenía sentimientos por él.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se deterioró y terminaron distanciándose. La situación volvió a generar polémica en agosto de 2026, cuando Wendy habló sobre esta experiencia durante el ‘confesionario’ durante un concierto de Rosalía y Marlon respondió públicamente.

El venezolano reconoció haber recibido la camioneta y el apoyo para la casa, pero negó que hubiera existido una relación sentimental entre ellos. También aseguró que nunca le dijo a Wendy que fueran novios ni que estuvieran en una relación amorosa.

Leer: Marlon Colmenarez dejó a su padre enfermo para ingresar al reality ecuatoriano ‘La casa 593’, aseguran