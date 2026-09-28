Aldo de Nigris habría lanzado dardo a la producción de LCDLFM 2026 tras su visita inesperada; ¿no le han pagado?

Tras la eliminación de Brianda Deyanara de La casa de los famosos México 2026, Aldo de Nigris sorprendió al llegar al foro del reality para ingresar el portafolio con los cuatro millones de pesos que se llevará el ganador de la cuarta temporada.

Sin embargo, tras su paso por la casa más famosa de México, sorprendió al hacer una serie de comentarios que algunos interpretaron como una indirecta a la producción. ¿Se fue con todo contra Rosa María Noguerón? ¡Aquí te contamos!

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Aldo de Nigris sorprende al regresar a La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Cómo fue el reingreso de Aldo de Nigris a La casa de los famosos México 2026?

Luego de que Aldo de Nigris se convirtiera en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México, el regiomontano reingresó al reality para sorprender a los finalistas con el premio que se llevará el ganador.

Como parte de una dinámica de ‘congelados’, Galilea Montijo caminó del foro a la casa con el portafolio del premio, pero en su trayecto se encontró con la llegada de Aldo de Nigris, quien la acompañó hasta la casa para dejar el ‘dinero’ y expresar unas palabras a los finalistas de la cuarta temporada.

Más allá de su breve participación en el reality, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones al final del programa, donde dejó entrever que le gustaría volver a ser parte de La casa de los famosos México y lanzó un inesperado comentario de su familia, ¿contra la producción?

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Aldo de Nigris visitó a los finalistas de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo de Nigris tras visitar La casa de los famosos México 2026?

A su salida de La casa de los famosos México 2026, Aldo de Nigris compartió su sentir al ver a los finalistas de la cuarta temporada en la dinámica de ‘congelados’. Aunque admitió que le hubiera gustado quedarse, lanzó un comentario que algunos interpretaron como indirecta.

“Bien padre, ya me quería quedar encerrado ahí un ratito, un día o dos días. Nombre es que la verdadera casa de los famosos es en mi casa, no sabes, hasta me han robado y todo, aquí no me pagaban”. Aldo de Nigris

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar entre los internautas; mientras algunos señalaron que era una indirecta para la producción del reality, otros mencionaron que su autenticidad lo había convertido en el ganador absoluto y esperaban volver a verlo en el reality. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación son:



“Aldo te van a funar, ya sabes quién”.

“Por eso ganó, por honesto”.

“Sin duda alguna, eres único, Aldito”.

“Mi güero tan chulo, tirando factos”.

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¿Por qué Rosa María Noguerón estaría molesta con Aldo De Nigris?

Pese a que Aldo de Nigris no mencionó en ningún momento a Rosa María Noguerón, antes se especuló que la productora estaría molesta con el regiomontano debido a que mostró apoyo por uno de los participantes de La granja VIP.

De acuerdo con Gabo Cuevas, la productora se habría enojado porque el influencer subió una foto apoyando a ‘Bicolor’, lo que no le habría parecido debido a que es un proyecto de ‘la competencia’.

Ante lo ocurrido, se especuló que que Aldo de Nigris no haría ninguna participación La casa de los famosos México 2026, pero sorprendió al presentarse en el reality show, aunque sus palabras ya están generando reacciones entre los seguidores del programa. ¿Será el inicio de una rivalidad o marcará su regreso a la televisión?

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