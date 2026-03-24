Gaby Ramírez reaparece tras cirugía de emergencia y revela, ¿tuvo nuevas complicaciones?: “Me dio...”

La conductora Gaby Ramírez volvió a aparecer en redes sociales para dar una actualización sobre su estado de salud, luego de haber sido sometida a una cirugía de emergencia por complicaciones con uno de sus implantes de seno. La presentadora, quien forma parte del programa Sale el sol, ha estado ausente de las transmisiones recientes debido a su proceso de recuperación.

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Gaby Ramírez / Redes sociales

¿Por qué operaron a Gaby Ramírez?

La intervención quirúrgica a la que fue sometida Gaby Ramírez ocurrió después de que uno de sus implantes de seno se reventara, situación que requirió atención médica inmediata. La presentadora no detalló en ese momento las causas específicas del daño en el implante, pero confirmó que se trató de un procedimiento de emergencia.

Tras la operación, la conductora ha seguido indicaciones médicas específicas para su recuperación. Entre ellas, el uso constante de un brasier postoperatorio durante la mayor parte del día, así como la ingesta de medicamentos y antiinflamatorios que le ayuden a disminuir la inflamación y favorecer la cicatrización tanto interna como externa.

Este tipo de procedimientos implica cuidados estrictos durante las primeras semanas, lo que ha impactado directamente en su rutina diaria y en su participación en el programa Sale el sol, donde se ha mantenido ausente.

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Gaby Ramírez / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Gaby Ramírez tras su operación de implantes?

Durante su proceso de recuperación, Gaby Ramírez informó que desarrolló un nuevo problema de salud: una alergia en la zona del pecho. Esta situación fue dada a conocer mediante una historia en Instagram, donde compartió una imagen en la que se aprecia enrojecimiento en la piel.

La conductora no especificó la causa de esta reacción, pero señaló de manera breve:

“Me dio alergia”. Gaby Ramírez

Este nuevo padecimiento se suma a las molestias propias del postoperatorio, como la comezón intensa en el área intervenida.

De acuerdo con lo que explicó en un video que subió a su cuenta de Instagram, esta comezón representa una de las incomodidades más constantes, ya que no puede rascarse debido al riesgo de afectar la herida o provocar marcas en la piel. Por ello, ha recurrido al uso de cremas y medicamentos indicados para aliviar la inflamación y las molestias.

“Otra de las cosas que me desespero es la comezón. Es tanta la comezón que no me puedo rascar porque luego me salen estrías o me puedo afectar la herida.” Gaby Ramírez

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Gaby Ramírez / Instagram

¿Cómo va la recuperación de Gaby Ramírez tras su operación de implantes?

En el mismo video, Gaby Ramírez detalló cómo ha sido su día a día después de la cirugía. Señaló que actualmente requiere apoyo para realizar actividades básicas, debido a la limitación en el movimiento de sus brazos.

Entre las dificultades que mencionó, explicó que no puede peinarse sola, ya que no puede levantar los brazos, y que también necesita ayuda para bañarse. Asimismo, indicó que requiere asistencia para levantarse de la cama, ya que no puede hacerlo por sí misma.

“Para empezar, no puedo peinarme sola. Alguien lo tiene que hacer por mí porque no puedo levantar los brazos... Tampoco puedo bañarme... Para levantarme de la cama, alguien tiene que ayudarme porque no puedo sola.” Gaby Ramírez

La conductora también compartió que debe dormir en una posición específica, la cual describió como “dormir como un vampiro”, es decir, completamente boca arriba y con poco movimiento. Además, comentó que al permanecer mucho tiempo en esa posición, al incorporarse siente el movimiento del implante, lo que le resulta una sensación inusual.

En cuanto a su tratamiento, detalló que toma medicamentos desde temprano y que debe acompañarlos con alimentos, como leche, para evitar molestias estomacales. También mencionó que utiliza diversos productos para apoyar la desinflamación.

“Estoy usando mil pastillas y mil cremas para desinflamar por dentro y por fuera... Tomo las pastillas muy temprano, tengo que tomar un vaso de leche para que no me dé gastritis.” Gaby Ramírez

Hasta el momento, la presentadora ha señalado que continúa en proceso de recuperación y que avanzará de manera gradual. Esta situación ha derivado en su ausencia temporal de Sale el sol, mientras sigue las indicaciones médicas correspondientes.

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