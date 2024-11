Conductora de televisión rompe el silencio ¡sobre su divorcio! Ni ella sabía

Hace poco, se dio a conocer que Nick Hernández y Carolina Sandoval habían comenzado su proceso de divorcio tras 10 años de matrimonio. El empresario inició el procedimiento a espaldas de ella, quien se enteró días después, durante el pasado fin de semana.

En su momento, la conductora de ‘Suelta la sopa’ envió un video al programa ‘Siéntese quien pueda’ para confirmar que estaba en plena separación de Hernández.

“Quien sigue siendo mi esposo interpuso una demanda de divorcio que veníamos preparando de una forma emocional y espiritual. Me enteré al aterrizar en Madrid por los medios de comunicación. No tenía ni la más mínima idea que la demanda estaba interpuesta”, dijo.

También señaló que, pese a la sorpresa que le generó saber la noticia, busca que todo culmine en buenos términos, principalmente, por el bien de sus hijas.

Te recomendamos: Nicandro Díaz: Audios exponen la mala relación del productor y su ex: "¡la tachaba de loca y fraudulenta!”

Carolina Sandoval rompe el silencio sobre su divorcio

Pese a que dijo que no quería hablar mal de su aún esposo, Carolina Sandoval, a través de una entrevista para ‘People en español’, confesó seguir en shock por toda esta situación, pues, tan solo días antes de saber sobre la demanda de divorcio, el padre de sus hijas le mandó un mensaje de feliz cumpleaños.

“Lo más insólito es que el día de mi cumpleaños me mandó un mensaje de ‘feliz cumpleaños’ y después me entero que había hecho esto. ¡Wow, ese fue un regalo de cumpleaños increíble! Lo felicité. Le dije que había logrado lo que quería. Él cree que yo soy la que estoy feliz por ser tendencia. No, vale, yo hago tendencia de otra manera. Yo lo sé hacer muy bien: compro papaya, salgo en traje de baño en la nieve” Carolina Sandoval

Aunque mencionó que siguen viviendo en la misma casa, aseguró que ya no tienen comunicación.

“Me da lástima. No sé bajo qué presión social se encuentra. Bajo esta circunstancia no podemos seguir en la misma casa. Estábamos bajo el mismo techo hasta que se vendiera, pero ya la convivencia no es posible porque dormir con tu enemigo no creo”, indicó.

Carolina Sandoval / Redes sociales

Checa: Christian Nodal revive en redes romántico mensaje a Cazzu ¿Adiós Ángela Aguilar? “Gracias a mi amor, Cazzu”

Carolina Sandoval cree que Nick Hernández cometió una “traición”

En la conversación, la presentadora puntualizó que Nick la “traicionó” al entablar una demanda de divorcio a sus espaldas.

“Sí, creo que fue una traición a su familia el haber puesto una demanda de divorcio a mis espaldas. Con respecto a lo que han dicho por años, que si es un títere, que si es un mantenido, que si yo hacía lo que yo quería, quiero decir una cosa: yo con Nick al casarme, yo le di acciones de la empresa que yo cree”, señaló.

Carolina Sandoval y Nick Hernández / Redes sociales

Esposo de Carolina Sandoval afirma que intentó salvar su matrimonio

Previo a las declaraciones de Carolina, Nick Hernández reconoció que había muchos problemas en su matrimonio, por lo que hizo muchos esfuerzos por tratar de salvar su relación, pero nada funcionó.

Pese a lo mucho que la ama, considera que él y la presentadora están mucho mejor separados.

“Antes de tomar la decisión busqué opciones de salvar nuestro matrimonio, pero no lo logré. No hubo sorpresas, desde hace tiempo lo estábamos conversando. La amo con todo mi corazón, pero una relación es de dos. No nos estábamos entendiendo”, puntualizó.

Mira: Querida influencer mexicana pierde al bebé que esperaba