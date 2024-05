Conductores de ‘Siéntense quien pueda’ despotrican contra Lucero tras polémica: “Está generando 0d...o”

Lucero sigue en la polémica desde que defendió a su hija con motivo de los chistes de mal gusto que hicieron Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray, y José Ramón San Cristóbal ‘el Estaca’ acerca del físíco de la joven en su programa Qué importa.

Si bien el trío de conductores ofreció una disculpa pública, la situación ha generado muchos comentarios en redes sociales, así como entre algunas celebridades y programas del medio.

Recordemos que la actriz salió en defensa de Lucerito en redes sociales y respecto a los conductores dijo “Cancelados para siempre”. Muchos famosos han expresado su apoyo a Lucerito Mijares, como Adela Micha, Michelle Rodríguez y Wendy Guevara. Sin embargo, Martha Figueroa, René Franco y Shanik han apoyoado al trío de conductores.

En la edición de este martes de TVNotas te contamos que una fuente cercana a la televisora nos reveló que la polémica había llevado a tener en la mira la continuidad del programa Qué importa.

¿Qué dijeron los conductores de ‘Siéntese quien pueda’ sobre la polémica de Lucero?

En esta ocasión, los conductores de Siéntense quien pueda dieron su opinión respecto a esta polémica.

En la más reciente transmisión del programa, el cual se transmite en Estados Unidos, a través de la cadena Univisión, los presentadores debatieron sobre el tema de Lucero Mijares. Sin embargo, las palabras de Alex Rodríguez y Luis Alonso Borrego, fueron las que llamaron la atención. Ambos criticaron las acciones de Lucero Hogaza.

Pese a que Carolina Sandoval apoyó la forma en que la histrionisa defendió a su hija, hubo quienes no compartieron esta opinión.

“Cancelados para siempre es poco. (...) La televisión tiene que dejar de tener gente que por cualquier rating sea capaz de decir lo que sea”, dijo Carolina Sandoval.

Fue cuando Alex Rodríguez tomó la palabra, aunque primero reconoció que los comentarios de Videgaray, Rivera y ‘el Estaca’ fueron “desafortunados”, poco después criticó a Lucero.

“Ahora, yo entendería que salgas en defensa de tu hija pequeña, pero tu hija mayor… Es decir, la hija de Lucero tiene ya 19 años”. Alex Rodríguez

Agregó: “Es artista, una persona con mucha personalidad, creo que ya es bastante mayorcita para defenderse ella sola”.

Alex Rodríguez se lanza contra Lucero

Alex manifestó su postura respecto a las acciones de Lucero en redes sociales y remarcó que la actriz “está generando 0d... o”.

“¿Qué quiere Lucero? ¿Qué los lapidemos? Está generando od... o. Está generando ataques a la mujer, a la periodista, para que prácticamente acaben con su carrera. Ya está bien. Pidió perdón. Hay que saber perdonar y tú lo sabes perfectamente”.



No obstante, otra conductora del programa defendió a Lucero.

“Ha actuado como cualquier madre actuaría, porque ella no está defendiendo a un artista, sino a su hija. Y para una madre no importa si ese niño tiene 5, 10, 40 o 50 años, y si usted es madre, me va a entender”, dijo la conductora.

Por su parte, Luis Alfonso Borrego también criticó a la ex de Manuel Mijares.

“Lucero es una gran figura que desde hace más de 40 años ha estado al pie del cañón soportando este tipo de críticas, pero yo creo que al ella procurar hacer esa defensa de su hija, que estoy totalmente de acuerdo que la haga, lo que está haciendo es revolviendo más”, comentó Luis.

Continuó: “Lucero tiene una buena intención como mamá, pero se le olvidó que por encima de ser mamá de una figura pública también, es una figura pública... Es cierto que sí tiene cola que le pisen porque si nos vamos para atrás, pueden salir muchos titulares que de pronto han afectado a Lucero como persona, a su carrera y a sus hijos”.

