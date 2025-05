Exconductora de ¡Siéntese quien pueda! destapa problemas de salud y un divorcio en medio del caos

Carolina Sandoval, mejor conocida como “La Venenosa”, ha decidido hacer una pausa en su carrera en televisión para enfocarse en lo más importante: su salud. Durante una transmisión del programa “¡Siéntese quien pueda!”, sus compañeros anunciaron que se tomaría un receso, lo que más tarde fue confirmado por ella misma en sus redes sociales. “Esta pausa es por mí, por mi salud, por mi bienestar”, escribió la conductora en Instagram.

La decisión no fue precipitada. Carolina reveló que llevaba tiempo queriendo cambiar sus implantes de seno, los cuales ha tenido durante 17 años. Aunque el motivo principal es médico, también quiso cerrar un ciclo con su propio cuerpo, uno que comenzó, según ella, por complacer expectativas ajenas: “En ese momento no fui yo quien decidió. Hoy sí soy yo quien lo hace”.

¿En qué consiste la cirugía estética que se realizará Carolina Sandoval exconductora de ¡Siéntese quien pueda!?

La intervención que se realizará Carolina Sandoval en Miami no se trata simplemente de una cuestión estética. La periodista será operada por el cirujano Daniel Careaga para reemplazar los implantes mamarios que ya presentaban signos de desgaste, por unos más pequeños, adaptados a sus nuevas necesidades físicas y emocionales.

Aunque en el pasado tomó decisiones motivadas por inseguridades o modas, hoy su enfoque ha cambiado por completo. “Cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo sin presión externa. Esta cirugía la hago por mí y por nadie más”, declaró.

Carolina Sandoval exconductora de ¡Siéntese quien pueda! a favor de las fajas

Lejos de ser solo un accesorio de moda, las fajas tienen un lugar central en la vida de Carolina. La conductora ha defendido públicamente su uso como una herramienta útil no solo para mejorar la apariencia, sino también como apoyo postquirúrgico y hasta terapéutico.

“A mí nadie me puede venir a decir que usar faja es esconder algo. Es mi cuerpo y me pongo lo que me da paz”, expresó en uno de sus videos. Para ella, las fajas son sinónimo de empoderamiento femenino y comodidad personal. Además, aseguró que su madre y su hija también las usan como parte de su rutina diaria.

Carolina ha convertido este discurso en un negocio propio, desarrollando su línea de fajas dentro de su marca personal. Con ello, busca derribar mitos y darles a las mujeres una opción real que las haga sentirse bien en su piel.

¿Cómo ha impactado su divorcio en este proceso de cambio?

A finales de 2024, su esposo Nick Hernández presentó la demanda de divorcio, algo que tomó completamente por sorpresa a Carolina. Aunque al inicio se mantuvo en silencio, fue su mánager quien confirmó que la ruptura fue un golpe emocional muy fuerte para la conductora. “Fue una etapa muy dura, no solo por la separación, sino por todo lo que implicaba cerrar una parte de su vida”, explicó.

Esta situación también influyó directamente en su cirugía. Su amiga y doctora Tania Medina reveló que en un principio Sandoval no estaba emocionalmente lista para pasar por el quirófano. “Decidimos esperar. El cuerpo también necesita estar en paz para sanar”, aseguró la especialista.

¿Quién es Carolina Sandoval?

Carolina Sandoval no es una figura más del entretenimiento. La periodista venezolana se ha ganado el cariño del público por su forma de decir las cosas sin filtros. Desde sus inicios en “El Gordo y la Flaca” hasta su consagración en “Suelta la Sopa”, ha sabido construir una carrera marcada por la autenticidad, el humor ácido y la valentía para hablar de temas tabú como la depresión, el cuerpo, la maternidad y la cirugía estética.

Además, ha logrado consolidar su faceta como empresaria, creando una línea de productos que incluye desde cosméticos hasta fajas de uso terapéutico. Su comunidad digital, especialmente en Instagram y TikTok con más de 3 millones en cada una, sigue de cerca sus procesos personales aparezca o no en la televisión.