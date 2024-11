Querida influencer mexicana pierde al bebé que esperaba

La creadora de contenido Fernanda Niño está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida luego de sufrir la trágica pérdida del bebé que esperaba con tanta ilusión. A través de un desgarrador comunicado en sus redes sociales, la influencer mexicana compartió con sus seguidores la devastadora noticia y, con ello, confirmó que tomará una pausa en su vida pública para poder vivir su duelo de manera alejada de las redes sociales.

El desgarrador mensaje de la influencer Fernanda Niño sobre la pérdida de su bebé

Fernanda Niño, quien se hizo popular por compartir divertidos videos de peinados creativos para su hija en TikTok e Instagram, usó su cuenta de Instagram para comunicar a sus casi millón de seguidores, la inesperada tragedia.

En una emotiva publicación, la joven expresó su dolor por la pérdida de su segundo hijo.

Fernanda Niño comunicó la pérdida de su bebé / Instagram

Fernanda muy afectada por lo sucedido, recordó lo feliz que estaba al imaginar el futuro de su familia con la llegada del bebé. La influencer, originaria de Saltillo, Coahuila, había compartido con sus seguidores los momentos más felices de su embarazo, y fue también a través de sus redes que, con el corazón partido, les anunció la triste noticia.

“Me duele porque ya te hacía mío, te hacía en mis brazos, te veía corriendo por la casa, tu hermana añoraba que llegara su compañerito de juegos, pero jamás creí que esto pudiera pasarnos a nosotros. Si mi amor hubiera podido salvarte, hubieras vivido mil años”, comenzó.

“Apenas hace 6 días estaba escuchando tu corazón nuevamente porque yo no podía esperar a escuchar ese corazoncito hasta la siguiente cita programada en un mes. Gracias a eso, me pude quedar con el sonido de un latido más… Hoy llegue a realizarme unos estudios y no quise perder la oportunidad de volver a verte ‘ya que estaba ahí’, llegué con el corazón invadido de felicidad al mismo consultorio en donde te escuché por última vez, estaba grabando toda la cita como es de costumbre para enseñarle a tu papi y tus tíos lo que habías crecido esta semana. Pero ahora escuché lo que jamás creí que podría escuchar, un ‘No encontramos frecuencia cardiaca’ que me partió el alma”, contó.

Fernanda tiene casi un millón de seguidores / Instagram

“Rogué camino al consultorio de mi ginecólogo, esperando que él me dijera que todo era una equivocación, pero no fue así. Mi bebé aprendió a volar incluso antes de caminar… Te amo, te amo y nunca te olvidaré, te amo para siempre”, finalizó.

La influencer dijo por qué hizo pública su sentida pérdida: “Sentí la obligación de hacerlo público ya que el momento en que me enteré que éste bebé venía en camino, lo primero que hice fue gritarlo al mundo con el corazón lleno de felicidad… Hoy con el corazón partido en mil pedazos les aviso que mi bebecito dejó mi vientre para volar a las estrellas”.

Fernanda Niño se aleja de las redes para vivir su duelo

Poco después de compartir el doloroso mensaje, Fernanda se dirigió nuevamente a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde les explicó que tomará un tiempo para sí misma y su familia. La influencer comentó que se sentía agotada por el estrés del trabajo y que, en este momento tan difícil, necesita alejarse de las redes sociales para procesar su dolor y sanar.

“Tenía días diciéndoles que estaba cansada y estresada de tanto trabajo, y me permitiré vivir mi duelo alejada de todo"* escribió Fernanda, agradeciendo a sus seguidores por su apoyo, pero pidiendo comprensión mientras atraviesa este difícil proceso.

