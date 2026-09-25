Jesse & Joy: Sale a la luz quién apoya a Joy en medio de la separación del dueto, ¿todo por una mujer? “Para siempre”

Mientras la pausa de Jesse Huerta sigue generando reacciones entre los fans de Jesse & Joy, una figura ha cobrado protagonismo en medio del difícil momento que vive la cantante: Diana Atri. Un amoroso mensaje publicado en redes sociales bastó para que muchos volvieran a preguntarse quién es la mujer que ha acompañado a la intérprete durante algunos de los momentos más importantes de su vida y que ahora se ha convertido en uno de sus principales apoyos.

Mira: Joy Huerta dice cómo se dio cuenta que estaba enamorada de su esposa

Diana Atri, la esposa de Joy Huerta / IG

¿Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta?

Aunque suele mantenerse lejos de los reflectores, Diana Atri es la esposa de Tirzah Joy Huerta Uecke, voz principal de Jesse & Joy.

A diferencia de otras parejas de celebridades, Diana ha optado por conservar un perfil discreto y evitar convertirse en una figura mediática. Incluso hace algunos años dejó claro que no tiene interés en la fama: “No busco ni quiero ser una persona pública”, escribió en una publicación donde también aclaró que su prioridad siempre ha sido su vida personal y familiar.

Durante un tiempo estuvo involucrada en un proyecto relacionado con el arte contemporáneo mexicano, iniciativa que desarrolló junto a Joy antes de enfocarse por completo en su familia y en la crianza de sus hijos.

Te puede interesar: Joy Huerta dedica emotivo mensaje a su esposa Diana Atri

Diana Atri, la esposa de Joy Huerta / IG

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Joy Huerta y Diana Atri?

La relación entre Joy Huerta y Diana Atri comenzó gracias a amigos en común y poco a poco se transformó en una historia que cambiaría la vida de ambas.

En una entrevista con Yordi Rosado, la cantante recordó que desde el inicio sintió algo especial por Diana. “Fue una conexión intensísima”, confesó al hablar de los primeros meses de relación.

Joy también reveló que antes de conocer a su ahora esposa nunca había tenido una relación sentimental con otra mujer. Sin embargo, el vínculo que construyeron la llevó a replantearse muchas cosas que creía entender sobre el amor.

“Yo siempre pensé: ‘La gente se enamora de la gente’”, explicó la intérprete al recordar cómo descubrió que estaba enamorada de Diana.

Mira: Joy Huerta confiesa que ya no quiere tener más hijos

Diana Atri, la esposa de Joy Huerta / IG

¿Cuándo hicieron pública su relación Joy Huerta y Diana Atri?

Durante varios años, la pareja mantuvo su relación lejos de las cámaras y de la atención mediática. Fue en abril de 2019 cuando Joy Huerta sorprendió al público al revelar que estaba casada con Diana y que ambas esperaban a su primera hija. La noticia generó una enorme conversación en redes sociales.

En aquel momento, la cantante compartió una de las frases más recordadas de su vida personal: “Nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer”.

Poco después nació su primera hija de la pareja. Con el paso de los años, la familia creció y ambas se consolidaron como una de las parejas más queridas dentro del medio artístico.

Diana Atri, la esposa de Joy Huerta / IG

¿Qué mensaje le dedicó Diana Atri a Joy Huerta tras la pausa de Jesse & Joy?

La reciente crisis que atraviesa Jesse & Joy provocó una ola de muestras de cariño hacia Joy Huerta, quien ha tenido que enfrentar sola las preguntas sobre el futuro del exitoso proyecto musical.

Todo comenzó cuando la cantante compartió un emotivo mensaje en Instagram para hablar de la nueva etapa que enfrenta tras la decisión de su hermano. “Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas”, escribió.

Entre miles de comentarios destacó el de Diana Atri, quien no dudó en enviarle un mensaje de amor y respaldo.

“Te amo mi amor y estoy aquí contigo para siempre” Diana Atri

Ahora, su mensaje de apoyo generó miles de reacciones entre los seguidores de la cantante, ya que Diana no fue la única pareja que salió a respaldar públicamente a uno de los integrantes del dúo. Como te contamos, la esposa de Jesse Huerta también se hizo presente en redes con una publicación que muchos interpretaron como una muestra de apoyo en medio de la polémica. Además, en los últimos días incluso surgieron rumores y teorías entre algunos usuarios sobre una supuesta relación entre Diana Atri y Jesse, versiones que hasta el momento carecen de sustento y que solo alimentaron aún más la conversación alrededor de la crisis que atraviesa Jesse & Joy.