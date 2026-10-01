Wendy Guevara EXPLOTA vs. Agustín Fernández por llevar a Naim Darrechi con Abelito: “¡Te pasas!”

La polémica que estalló en la fiesta de cumpleaños de Abelito sigue creciendo. Mientras la denuncia presentada por la señora Cristina Romero Álvarez contra Naim Darrechi continúa dando de qué hablar, ahora fue Wendy Guevara quien rompió el silencio.

La influencer reveló cómo se encuentra la familia de Abelito y confesó que incluso llamó la atención a Agustín Fernández por haber llevado al español al evento. ¿La situación ya rompió amistades dentro del círculo de influencers?

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Naim Darrechi protagoniza polémica con madre de Abelito / Redes sociales

¿Qué hizo Naim Darrechi en la fiesta de Abelito? La polémica que detonó la denuncia

La polémica por Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito sigue sin cerrarse. Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México, fue una de las invitadas.

Según lo contado, el español protagonizó una pelea casi a golpes con Aarón Mercury, uno de los mejores amigos del festejado. Además, no estaba invitado a la celebración.

En la fiesta también bailó con la señora Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito, a quien presuntamente acosó sexualmente. Tras el escándalo, Naim Darrechi salió de México y la señora presentó una denuncia por violencia sexual.

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¿Cómo están Abelito y su mamá tras la denuncia contra Naim Darrechi? Wendy Guevara lo revela

Wendy Guevara aseguró que la familia de Abelito está muy afectada. Contó que habló con él un día antes y que lo notó decaído por su mamá.

“Estuvo muy mal lo del baile este con la mamá de Abelito, yo ayer estaba platicando con Abelito y él se siente triste porque su mamá se siente muy mal, obviamente” Wendy Guevara

También defendió a la familia por su forma de ser, siempre abierta con todos:

“Y además la familia de Abelito es de esas personas, señoras, gente que te sientan en su mesa te conozcan o no te conozcan, te sientan en su mesa, te sirven de comer, te brindan todo. Así son ese tipo de personas y me encanta ese tipo de familias. La familia de Abelito es así. Entonces a veces hay gente que, ahora entiendo que hay gente que no le gusta convivir con quien sea, con gente que no conoce”, agregó.

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¿Por qué Wendy Guevara regañó a Agustín Fernández por llevar a Naim Darrechi a la fiesta de Abelito?

Naim Darrechi no estaba invitado, pero llegó porque su amigo Agustín Fernández lo llevó. Wendy Guevara confesó que ya habló con él sobre el tema.

Fue directa y sin rodeos: “Yo la verdad ya le dije a Agustín, ‘te pasas Agus, te pasas la verdad, o sea, para qué llevas a gente’”, sentenció.

Aun así, dijo que no ha sido fácil hablar con él en estos días. Según Wendy, Agustín Fernández también está afectado por lo ocurrido:

“Ahorita ya no me contestó ayer porque yo me puse a trabajar; está tristón también la verdad porque le digo: ‘Mira, lo que pasa es que ahora te arrastran a ti también junto con otros’”. Wendy Guevara

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la denuncia de la mamá de Abelito contra Naim Darrechi, Agustín Fernández y El Suavecito?

La señora Cristina Romero Álvarez hizo público un comunicado esta semana. En él anunció acciones legales por presunta violencia sexual contra Naim Darrechi, Agustín Fernández y El Suavecito. Además, en medio del escándalo, los tres influencers también han sido señalados en redes sociales por un presunto consumo de drogas antes de la fiesta de Abelito.

La denuncia surgió por los roces que habría recibido de parte de los influencers. En videos, además, se escucha al español hablar de lo que habría hecho durante el baile.

Wendy Guevara no se guardó su opinión y dejó claro de qué lado está: “Ni modo, todo tiene una consecuencia y yo creo que lo que hizo este joven no está padre. No está padre, la señora es una señora de respeto, súper linda y buena onda; yo bailé con ella, estuve ahí con ella”, finalizó.

Hasta el momento, ni Agustín Fernández ni Suavecito han respondido públicamente a la demanda presentada en su contra. Por su parte, Naim Darrechi sí rompió el silencio y minimizó la polémica al asegurar que, desde su perspectiva, lo ocurrido no fue tan grave, pues ya ofreció disculpas a la señora Cristina Romero Álvarez y aseguró que no le preocupa el escándalo.