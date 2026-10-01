Yeri MUA reacciona a polémica de Naim Darrechi con la mamá de Abelito, ¿indirecta a Sol León por defenderlo?

Tras la polémica por el presunto acoso de Naim Darrechi hacia la mamá de Abelito, se ha generado toda una ola de críticas contra el influencer, mientras que varios famosos ya han expresado su rechazo hacia él y su conducta.

Una de las reacciones que más curiosidad ha generado es la de Yeri MUA, quien fuera novia de Naim Darrechi. En su momento, ambos protagonizaron una relación tormentosa, marcada por diversas acusaciones.

Ahora, la cantante ha publicado una serie de videos en sus redes sociales que sus seguidores han relacionado con su exnovio y con la polémica que actualmente enfrenta.

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Naim Darrechi / Redes sociales

¿Qué pasó entre Yeri MUA y Naim Darrechi?

Yeri MUA y Naim Darrechi comenzaron su romane en 2023 y rápidamente se convirtió en una de las relaciones más polémicas de las redes sociales, por compartir gran parte de lo que vivían en pareja.

Sin embargo, la relación terminó de manera conflictiva y ambos comenzaron a lanzarse acusaciones públicamente. Yeri MUA señaló haber sufrido presuntas agresiones físicas y violencia verbal por parte del español, mientras que Naim también acusó a la cantante de haberlo agredido.

La polémica aumentó cuando Yeri reveló que había quedado embarazada de Naim y que decidió interrumpir el embarazo debido a la violencia que vivía. También surgieron señalamientos relacionados con amenazas y la difusión de material íntimo.

Hasta la fecha, se sabe que ambos siguen distanciados y no mantienen contacto después de su relación.

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Naim Darrechi y Yeri MUA / Redes sociales

¿Yeri MUA ya habló sobre la polémica de Naim Darrechi con la mamá de Abelito?

Aunque Yeri MUA no ha hablado directamente ni ha dado su opinión sobre lo ocurrido recientemente con Naim Darrechi, la cantante publicó una serie de videos en sus redes sociales que sus seguidores relacionaron con la polémica.

En varias de sus publicaciones, algunos usuarios comenzaron a comentar que “el tiempo le dio la razón”, haciendo referencia a las declaraciones que Yeri había realizado anteriormente sobre su relación con Naim y a las acusaciones que hizo en su contra.

Ante estos comentarios, Yeri MUA publicó un video en el que retomó precisamente la frase “el tiempo le dio la razón”, lo que fue interpretado por sus seguidores como una posible alusión a la situación que actualmente enfrenta su exnovio.

“Gracias a los que me creyeron, gracias a los que no, igual el tiempo me dio la razón” Yeri MUA

Además, la cantante ha interactuado con algunos de los comentarios de usuarios que respaldan las acusaciones que anteriormente realizó contra Naim.

Sin embargo, hasta el momento, Yeri no ha mencionado directamente a Naim ni a la mamá de Abelito.

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¿Yeri MUA lanzó indirecta a Sol León por defender a Naim Darrechi?

Junto al video que sus seguidores relacionaron con Naim Darrechi, Yeri MUA publicó otro que estaría dirigido directamente a Sol León, según las interpretaciones.

En la descripción de la publicación, Yeri hizo referencia a una persona que dejó de ser su amiga después de que defendiera a su exnovio, quien huyó de México. Esta situación fue relacionada rápidamente con Naim Darrechi, debido a que el influencer salió del país en medio de la polémica con la mamá de Abelito.

La posible indirecta tomó fuerza debido a la historia que existe entre Yeri MUA y Sol León. En el pasado, ambas se distanciaron después de que Sol cuestionara algunas de las declaraciones de Yeri y mostrara una postura favorable hacia Naim ante las acusaciones que la reggaetonera había realizado durante su relación con el influencer.

Por esta razón, algunos usuarios interpretaron que el nuevo video estaría dirigido a Sol León. Incluso, en los comentarios de la publicación aparecieron emojis y gifs de un sol, haciendo referencia al nombre de la influencer y reforzando la teoría de que Yeri estaría hablando de ella.

“Y pensar que dejaste de ser mi amiga para defender a mi ex que ahora está huyendo de México” Yeri MUA

Mientras tanto, la mamá de Abelito ya presentó una demanda formal en contra de Naim Darrechi, quien salió de México rumbo a Argentina.

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