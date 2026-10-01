Cecilia Galliano DESTROZA a Naim Darrechi tras polémica con mamá de Abelito: “Denigrante” VIDEO

La polémica por lo ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de ‘Abelito’ ya ha generado numerosas reacciones de personalidades de la farándula en México.

Lo que comenzó como una celebración entre amigos terminó en momentos desafortunados para quienes se encontraban en el lugar, especialmente para la familia del influencer.

Después de lo ocurrido entre Naim Darrechi y la mamá de ‘Abelito’, los comentarios de enojo e indignación contra el español no se hicieron esperar.

Cecilia Galliano no se guardó su molestia y arremetió contra Naim. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

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Naim Darrechi protagoniza polémica con madre de Abelito / Redes sociales

¿Qué pasó entre Naim Darrechi y la mamá de Abelito?

Todo ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de ‘Abelito’, el pasado 27 de septiembre en un centro nocturno de la CDMX.

De la celebración comenzaron a circular videos en redes sociales en los que se observa al Naim Darrechi bailando muy cerca de Cristina Romero, mamá del exfinalista de ‘La casa de los famosos México’, donde hubo contacto físico. Las imágenes generaron críticas entre los usuarios, quienes señalaron que la manera en la que Darrechi interactuó con ella habría sido inapropiada.

Ante la polémica, Naim ofreció una disculpa pública y reconoció que se había excedido en la forma de bailar.

“Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito, sin saber que era la mamá de Abelito. Hostia, no fue algo que estuvo bien. Me disculpo con la familia y con Abelito” Naim Darrechi

En su declaración, ‘Abelito’ expresó su total rechazo a lo sucedido y aseguró que Naim ni siquiera había sido invitado a la fiesta. La situación tomó una dimensión mayor después de que Cristina Romero anunciara que emprendería acciones legales por presuntos tocamientos y roces corporales sin su consentimiento. En su comunicado, señaló que los hechos ocurrieron bajo la excusa de estar bailando y que la autoridad será la encargada de investigar lo sucedido.

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Abelito apoya a su mamá en la demanda vs Naim Darrechi / Redes sociales

Cecilia Galliano tunde a Naim Darrechi

La modelo y actriz Cecilia Galliano habló ante los medios sobre lo sucedido y reprobó por completo las acciones de Naim Darrechi, las cuales calificó como “denigrantes”.

La conductora señaló que ni siquiera conoce al influencer y criticó que le faltara al respeto a una mujer en un entorno al que no había sido invitado. Además, cuestionó que la situación ocurriera dentro de la celebración de otra persona y, más aún, tratándose de la familia de ‘Abelito’.

Ante esto, Cecilia le recomendó a Naim tener el valor de ofrecer una disculpa y hacerse responsable de sus acciones.

“Me parece denigrante. Ni siquiera conozco a la persona, ni de dónde es. No solo a la mamá, a la mujer se le tiene que respetar; más cuando llegas a un cumpleaños que no eras invitado. Mejor pide disculpas con los dos puestos que tienes, si es que los tienes” Cecilia Galliano

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¿Naim Darrechi huyó de México tras la demanda de la mamá de Abelito?

Naim Darrechi salió de México en medio de la polémica con Cristina Romero, mamá de Abelito, quien ya emprendió acciones legales en su contra por presuntos tocamientos.

El español abandonó el país el pasado 29 de septiembre y con destino a Argentina. Su salida ocurrió el mismo día en que se hizo público el comunicado de Cristina, por lo que rápidamente surgieron especulaciones sobre si el influencer habría decidido abandonar México debido al proceso legal.

El propio influencer aseguró que ya tenía contemplado realizar un viaje y explicó que sus seguidores habían elegido Argentina como destino.

Respecto a la demanda de Cristina Romero, Naim Darrechi dijo que ella está en la libertad de hacerlo.

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