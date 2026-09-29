Gustavo Adolfo Infante explota vs. Naim Darrechi tras polémica con mamá de Abelito: “Que se largue del país”

Naim Darrechi ha estado en el ojo del huracán tras sus acciones en la reciente fiesta de Abelito. Y es que el influencer no solo agredió a Aarón Mercury, sino que también habría acosado a la mamá de Abel Sáenz, nombre real del exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’.

Entre aquellas celebridades que han dado su opinión al respecto se encuentra Gustavo Adolfo Infante. El periodista, entre otras cosas, exigió la deportación del influencer. Te contamos qué más dijo.

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Gustavo Adolfo Infante habló del acoso de Naim Darrechi a la mamá de Abelito / Mezcalent

¿Qué hizo Naim Darrechi en la fiesta de Abelito?

Durante el pasado fin de semana, se le organizó una fiesta de cumpleaños a Abelito, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’. Como era de esperarse, muchas celebridades asistieron, incluyendo Naim Darrechi.

Todo iba bien hasta que el español se comportó de manera inapropiada. En primer lugar, él y Agustín Fernández le bailaron a la mamá del creador de contenido, quien es de estatura baja, algo que fue interpretado como “acoso”.

Por otra parte, Darrechi se peleó con Aarón Mercury y hasta le aventó una lata. Algunos invitados tuvieron que intervenir para que el asunto no escalara. Ambos han dado versiones diversas del asunto.

El actor asegura que confrontó al español cuando este intentaba acosar a una chica. En tanto que Darrechi sostiene que Mercury se enojó con él por “coquetear” con su acompañante.

Sobre lo ocurrido con la madre de Abelito, tanto Naim como Agustín se disculparon públicamente y afirmaron que nunca fue su intención molestar a la señora. También dejaron claro que “respetan a las mujeres”.

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Naim Darrechi pidió disculpas a Abelito / Redes sociales

Gustavo Adolfo Infante pide deportación de Naim Darrechi

En una emisión reciente de su programa ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante y el resto de sus compañeros abordaron el comportamiento de Naim Darrechi en la fiesta de Abelito. Todos concordaron en que sus acciones fueron reprobables.

Infante no solo lo tachó de “imbécil”, sino que también pidió a las autoridades que lo corrieran del país. Recordemos que Naim está en trámites para obtener la residencia en México.

“¡Qué imbécil! Ojalá le pongan una restricción, una demanda. ¿Y saben qué? Que se largue del país. Yo soy el menos xenofóbico, agradecemos la visita de tantas personas, reconocemos que México es un puente importante de amistad, pero sujetos como estos no los queremos”. Gustavo Adolfo Infante

Por otro lado, Lalo Carrillo cuestionó las disculpas de Darrechi, quien reiteró no saber que le estaba bailando a la madre del creador de contenido.

“Va arrepentido porque descubrió que era la mamá de Abelito. ¿Y si no fuera la mamá? Si no es la mamá de alguien famoso, ¿le da derecho a faltar al respeto?”, dijo.

Hasta el momento, Darrechi no ha respondido a lo dicho por el presentador y sus colaboradores. La mayoría de los internautas les han dado la razón a los comunicadores y también piden la deportación del español.

¿Cuáles han sido las polémicas de Naim Darrechi?

A lo largo de los años, Naim Darrechi se ha visto envuelto en mucha polémica y hasta ha tenido problemas con la ley. Las más sonadas fueron las acusaciones de maltrato que hicieron varias exnovias, incluyendo a Yeri MUA. El influencer ha admitido esto, asegurando que ya cambió.

También tiene un proceso legal en su natal España por agresión. Se fue del país durante el juicio y no ha regresado. Se ha dicho que por ello no ha vuelto a su patria desde entonces. Él sostiene que sus abogados ya solucionaron el asunto, pero que no vuelve por decisión propia.

La más reciente es la deuda de 10 mil dólares que mantiene con su exnovia, Katy Cardona, por un negocio que hicieron juntos. Darrechi ya se comprometió a pagar en cuanto tenga dinero.

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