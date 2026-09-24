Joanna Vega Biestro y Gustavo Adolfo Infante hacen inesperado anuncio en Sale el sol; ¿se despiden del programa?

Tras el regreso de un excolaborador de Sale el sol, los cambios en el matutino de Imagen Televisión continúan. En esta ocasión, fueron Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante quienes sorprendieron a la audiencia con un inesperado anuncio. ¿Se despiden más conductores? ¡Aquí te contamos!

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Se anuncian cambios en Sale el sol. / Redes sociales

¿Quién fue el colaborador de Sale el sol que sorprendió con su regreso al foro?

Hace unas semanas y luego de que Tanya Vázquez se despidiera de Sale el Sol, Paulina Mercado y Mauricio Mancera fueron los encargados de darle la bienvenida al personaje Heladio Malandrino, quien anteriormente ya había sido parte del matutino.

“Superaste las expectativas, Heladio Malandrino directo desde el país de las maravillas”, expresó Mancera al recibir a su compañero. Aunque su reintegración fue bien vista por el público, hubo quienes cuestionaron que se haya especulado tanto al respecto, pues también se llegó a hablar del regreso de Juan Soler.

Cabe mencionar que Heladio Malandrino es interpretado por Manolo Carmona, quien se despidió de Sale el sol en 2024, pero regresó al foro hace algunas semanas en la sección ‘Neta o choro’ y, posteriormente, con su icónico personaje.

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Sale el sol, anuncian nuevos cambios / Redes sociales

¿Cuál fue el anuncio que dieron Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro en Sale el sol?

Tras el regreso de Heladio Malandrino al foro de Sale el sol, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega Biestro sorprendieron con un inesperado anuncio que emocionó a la audiencia del matutino de Imagen Televisión. De acuerdo con los periodistas, a partir del siguiente lunes 28 de septiembre el programa extiende su horario.

“A partir del próximo lunes, este programa, su matutino de confianza, crecemos de 9:30 a las 12:00 del día”, comentó Gustavo Adolfo Infante, a lo que Joanna Vega-Biestro agregó: “Porque lo pidieron, lo han estado pidiendo, ahí está. Sí los escuchamos”.

La noticia emocionó a los seguidores del matutino, quienes se mostraron entusiasmados con la noticia con comentarios como: “Hasta que nos hacen caso”, “La verdad sí hace falta media hora más de ustedes”, “Feliz de verlos todos los días”, “Qué gran noticia, por fin recapacitaron”, entre otros.

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¿Cuál será el nuevo horario de Sale el sol y quiénes son sus conductores?

Tras el anuncio de Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro, el horario oficial de Sale el sol queda de 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde. Por el momento, no se han anunciado más cambios internos, por lo que el público podrá seguir disfrutando de la conducción de:



Mauricio Mancera

Gaby Ramírez

Paulina Mercado

Beibi Benítez

Mientras que en la sección de espectáculos continúan al frente Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado. El nuevo cambio en el horario sigue generando reacciones, en su mayoría positivas por parte del público.

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