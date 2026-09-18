Mariana Seoane y Ana María Alvarado se pelean en plena transmisión EN VIVO, ¡La llamó “cizañoza”! VIDEO

Ana María Alvarado y Mariana Seoane protagonizaron un momento tenso durante la transmisión más reciente de ‘Sale el sol’. Y es que la cantante le reclamó a la periodista por un comentario que hizo en el pasado sobre su talento musical. Te contamos qué pasó.

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Mariana Seoane en Sale el sol / Redes sociales

La pelea entre Mariana Seoane y Ana María Alvarado en ‘Sale el sol’

En la emisión de este 18 de septiembre de ‘Sale el sol’, Mariana Seoane estuvo promocionando su más reciente sencillo, ‘La mala’. Todo iba transcurriendo con normalidad hasta que, en algún punto, la también actriz aprovechó para confrontar a Ana María Alvarado por una serie de declaraciones que hizo hace algún tiempo.

Y es que, en su momento, la periodista dio su opinión sobre una presentación que Seoane realizó junto a Majo Aguilar. Ana indicó que a la también actriz le había costado “mucho trabajo llegar a las notas” de la prima de Ángela Aguilar.

“Una cosa que me llamó mucho la atención el otro día que presentaron un video… te agradezco (Joanna Vega-Biestro) todas las cosas bonitas que dijiste, pero Ana María dijo que yo me esforcé mucho para llegar a las notas de Majo Aguilar… sentí feo”. Mariana Seoane

Ante esto, la comunicadora aclaró que sus palabras no fueron con mala intención y hasta ofreció una disculpa. Mariana no se quedó conforme y le cuestionó si realmente la había escuchado cantar en vivo.

Mariana Seoane: “No me has escuchado cantar en vivo ni una vez, pero, con mucho amor, te invito cuando quieras a un concierto mío porque sentí feo. La nota estuvo muy bonita, pero como que hubo un poquito de: ‘Ay, se esforzó mucho la Seoane con las notas de Majo Aguilar’. Pregúntenle a Majo cómo canto”.

“No me has escuchado cantar en vivo ni una vez, pero, con mucho amor, te invito cuando quieras a un concierto mío porque sentí feo. La nota estuvo muy bonita, pero como que hubo un poquito de: ‘Ay, se esforzó mucho la Seoane con las notas de Majo Aguilar’. Pregúntenle a Majo cómo canto”. Ana María Alvarado : “No es malo. Hiciste un esfuerzo. Yo no lo sentí malo, pero si lo sentiste así…”

: “No es malo. Hiciste un esfuerzo. Yo no lo sentí malo, pero si lo sentiste así…” M : “Es que no puedes decir algo si no tienes idea”.

: “Es que no puedes decir algo si no tienes idea”. A: “Pues sí te he ido a ver cantar… Alguna vez en un concurso de belleza al que nos llevaron y con Cristian Castro”.

“Pues sí te he ido a ver cantar… Alguna vez en un concurso de belleza al que nos llevaron y con Cristian Castro”. M: “Nunca canté con Cristian Castro”.

“Nunca canté con Cristian Castro”. A: “No, o sea, que Cristian Castro también cantó”.

“No, o sea, que Cristian Castro también cantó”. M: “Bueno, nada más quería aclarar ese comentario porque la nota es muy bonita y siempre, por ahí, la cizaña”.

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¿Qué dijo Ana María Alvarado tras la discusión con Mariana Seoane en ‘Sale el sol’?

Hasta el momento, Ana María Alvarado no ha comentado nada acerca de su encontronazo con Mariana Seoane en ‘Sale en sol’. En tanto que el asunto ya ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Mientras que unos consideran que la cantante hizo bien en “defender su talento”, otros se solidarizaron con la periodista y argumentaron que esta simplemente dio una opinión. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Ahora resulta que todos deben decir cosas buenas y lindas de los cantantes”

“Creo que cada quien tiene opiniones distintas y no debe de gustarle a todos”

“Muy bien, Mariana”

“Anita ni siquiera es cantante”

“Me dio gusto que Anita no se hiciera para atrás”

“Mariana canta excelente”

Algo que también llamó la atención de los usuarios fue que los compañeros de Alvarado no se metieran en la discusión. Para muchos, esto fue una falta de respeto hacia la comunicadora, pues consideran que el resto de los presentadores debió “defenderla”.

La pelea entre Mariana Seoane y Ana María Alvarado causó división en redes sociales / Redes sociales

¿Mariana Seoane lanza indirecta a Ana María Alvarado tras discusión en ‘Sale el sol’?

Tras lo ocurrido en ‘Sale el sol’, Mariana Seoane usó sus redes sociales para compartir una reflexión que, para muchos, fue una indirecta para Ana María Alvarado. Y es que habla sobre desearles lo mejor a aquellos que buscan atacar.

“Te metes conmigo y recibes más amor en 1 mes de lo que te dieron toda tu vida y entenderás por qué soy inolvidable”, se lee.

Cabe mencionar que, hace algunas semanas, Mariana Seoane y Majo Aguilar lanzaron el dueto ‘Gana la que pierde’. El video oficial ya cuenta con más de dos millones de vistas en YouTube.

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