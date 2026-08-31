Excolaborador de Sale el sol regresa al matutino y le llueven críticas; ¿es Juan Soler?: “Ya hacía falta”

Tras la salida de Tanya Vázquez de Sale el sol, el matutino encendió las alarmas al anunciar el regreso de uno de sus colaboradores; sin embargo, la noticia parece no haber sido del agrado de todos y generó debate en redes. ¿Volvió Juan Soler? ¡Aquí te contamos!

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Sale el sol en medio de críticas tras regreso de excolaborador. / Redes sociales

Sale el sol anuncia el regreso de uno de sus excolaboradores y genera especulaciones

Hace unos días, las cuentas oficiales de Sale el sol publicaron que una personalidad regresaría al matutino, lo que generó especulaciones. A través de diversos videos difundidos, se observó la presencia de conductores como Jean Duverger, Mónica Noguera, Juan Soler y Poncho Vera.

Aunque en los clips no se hacía alusión al retorno de un excolaborador en especial, abrió el debate entre la audiencia y generó comentarios como:



“Ojalá no sea Juan Soler, por favor. Me gusta el programa, pero si entra él, irá cayendo”,

“Ni Luz ni Juan y todo bien”,

“Que salga Gaby Ramírez y que entres Mauricio Islas”.

Ante la intriga que generó el anuncio de Sale el sol, fue esta mañana del 31 de agosto cuando se reveló la personalidad que está de regreso en el matutino; sin embargo, parece que la noticia no fue del agrado de todos los televidentes. ¿No lo quieren?

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Sale el sol: Anuncian el regreso de un excolaborador. / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién fue el excolaborador que regresó a Sale el sol y desató críticas?

Paulina Mercado, quien mantiene una relación con Juan Soler, y Mauricio Mancera fueron los encargados de presentar el regreso de Heladio Malandrino a Sale el sol. Se trata de un personaje interpretado por el conductor Manolo Carmona, quien también está a cargo de la sección ‘Neta o choro’.

Pese a que fue presentado con entusiasmo por los conductores e incluso se bromeó sobre el supuesto regreso de Juan Soler o Luz María Setina, su presencia en el foro causó comentarios divididos en la audiencia. Mientras algunos aplaudieron su llegada, otros cuestionaron de quién se trataba

“Superaste las expectativas, Heladio Malandrino directo desde el país de las maravillas”, expresó Mancera al recibir a su compañero, generando opiniones como:



"¿Tanto show para esto?”

“Cómo caen mal con sus payasadas”,

“ Qué padre que regresa. Se le extrañaba ” y

” y “Me cae bien Manolo, pero esa caracterización no le ayuda”.

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¿Quién es Manolo Carmona, excolaborador de Sale el sol que regresó al matutino?

Manola Cormana es la mente maestra que está detrás de Heladio Malandrino. En 2024 se despidió de Sale el sol tras estar al frente de algunas secciones; sin embargo, hace algunas semanas regresó en ‘Neta o choro’ y ahora vuelve con Heladio Malandrino.

Además de su faceta en la televisión, es publicista de profesión y por varios años fue redactor creativo en agencias de publicidad; además, también ha llegado a hacer stand-up en sus ratos libres. Pese a su controversial regreso a Sale el sol, Manolo Carmona se mostró entusiasmado por estar de vuelta en una sección más.

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