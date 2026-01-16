Dos conductoras de ‘Sale el sol’ “casi se van a los golpes” en el foro, reportan, ¡tuvieron que intervenir!

Un nuevo escándalo se cierne sobre ‘Sale el sol’. Y es que, si bien se ha consolidado como uno de los matutinos más exitosos de la televisión mexicana, principalmente, por la buena dinámica que muestran los conductores en pantalla, detrás de cámaras presuntamente habría una tensión muy latente entre dos presentadoras.

Recientemente, se filtró que Paulina Mercado y Tanya Vázquez presuntamente habrían tenido una discusión tan fuerte que los ejecutivos presuntamente habrían tenido que intervenir para que el asunto no trascendiera a lo físico, ¿Qué habría pasado?

¿Paulina Mercado presuntamente está celosa de la participación de Tanya Vázquez en ‘Sale el sol’?

En su más reciente transmisión en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani comenzó revelando la supuesta verdadera razón por la que Tanya Vázquez entró a ‘Sale el sol’ en septiembre del año pasado.

Presuntamente, todo fue por un asunto legal. Luego de que el programa sacara una nota en la que se muestra la imagen de sus hijos sin su consentimiento, Vázquez presuntamente habría amenazado con demandar a la empresa. Para evitar esto, los ejecutivos de la cadena presuntamente le darían un lugar en su matutino a manera de “compensación”.

Esto presuntamente no le habría gustado nada a Paulina Mercado. De acuerdo con Ceriani, la conductora presuntamente habría considerado que su nueva compañera habría entrado de “forma injusta” al programa. También estaría molesta por la forma en la que, aparentemente, esta última se maneja frente a cámaras.

“Paulina siente que (Tanya Vázquez) es una invasora, que no entró por buena ley. Lo que dicen es que Paulina tendría celos del cuadro que le dan a Tanya Vázquez. Paulina dice que Tanya Vázquez no se prepara lo suficiente, que pregunta estupideces… interrumpe el flow de la mañana. Paulina no la quiere”, relató.

¿Cómo fue la presunta pelea de Paulina Mercado y Tanya Vázquez en ‘Sale el sol’?

Según Javier Ceriani, la presunta rivalidad entre Paulina Mercado y Tanya Vázquez habría llegado a su punto máximo el pasado jueves 15 de enero. Las conductoras supuestamente se habrían “gritado, insultado y hasta tirado los jarrones que hay en el foro”.

“Casi se van a los golpes. Zafarrancho vergonzoso delante de todos. Se fueron a los chongos…Ayer se armó un zafarrancho, se pelearon. Paulina subió a quejarse a las autoridades. Las autoridades bajaron. La humillaron a Tanya Vázquez delante de todos. Le dijeron que, si no se ponía las pilas, la próxima pelea estaba fuera de ‘Sale el sol’” Javier Ceriani

Debido a que el pleito fue tan fuerte, presuntamente, los ejecutivos habrían hecho que todos los presentes, incluyendo a las involucradas, presuntamente firmaran un “contrato de confidencialidad” para que nadie hablara del asunto.

“El caso es que están peleadas a muerte. Va a terminar mal, va a haber goles. Lo más posible es que vaya a ver una desgracia, cuidado”, advirtió Ceriani.

¿Paulina Mercado y Tanya Vázquez serán despedidas de ‘Sale el sol’?

Javier Ceriani reportó que Paulina Mercado presuntamente es casi “intocable” en ‘Sale el sol’, por lo que los ejecutivos la presuntamente habrían “respaldado” en la presunta pelea con Tanya Vázquez.

Si bien todo habría quedado en una simple advertencia para Vázquez, Ceriani destacó que, en los últimos meses, la presentadora no aparece tanto en pantalla como antes. Aunque aclaró no saber los motivos claros, no descarta la posibilidad de que la empresa esté “cansando” a Tanya para que se vaya.

“Antes iba todos los días, ahora ya no. No sabemos si esto es un acuerdo o que Tanya no quiere ir tantos días o realmente la están corriendo de a poquito porque, claro, esto es un acuerdo para evitar una demanda”, expresó.

Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

