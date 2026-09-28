Nuevo VIDEO exhibe a Naim Darrechi presuntamente acosando a mamá de Abelito durante cumpleaños del influencer

La polémica tras la fiesta de Abelito parece no terminar, pues además de la pelea que protagonizaron Naim Darrechi y Aarón Mercury, nuevamente es el influencer español el señalado. Un video publicado en redes sociales muestra a Darrechi en una presunta escena de acoso a la madre de Abelito. ¿Qué se sabe sobre el tema?

Aaron Mercury y Naim Darrechi se pelean en cumpleaños de Abelito y afirman que ¡fue una escena de celos! VIDEO / Redes sociales y canva

¿Cómo fue la pelea entre Naim Darrechi y Aarón Mercury en el cumpleaños de Abelito?

Durante la noche del 28 de septiembre comenzaron a difundirse videos sobre el cumpleaños de Abelito, mismo que se celebró el 27 de septiembre y que tuvo de invitados a Naim Darrechi, Aarón Mercury y otras importantes figuras.

Según lo mostrado por algunos videos, se ve a Aarón platicando con la modelo Rocío Sánchez del Río, para posteriormente ser supuestamente empujado por Darrechi.

En otros videos que también ya son virales, puede observarse a Naim siendo detenido por algunos presentes, pero sin evitar que el español lograra lanzarle lo que parecía ser un vaso.

Poco a poco han ido saliendo más videos del momento, y la gran mayoría de internautas coinciden que quien presuntamente inició la pelea fue Naim.

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pero por favor, quiero que vean que los míos jamás JAMÁS serán los que empiezan una pelea, aquí se ve clarito que el otro wey fue quien le aventó el vaso a aaron y como le caía hasta a aldo, que coraje pic.twitter.com/gvgRonSRrs — gatito (@fckgstt) September 28, 2026

Naim Darrechi señalado por presunta escena de acoso a la mamá de Abelito

Aunque parecía que Naim Darrechi solo había protagonizado la pelea con Aarón Mercury, el asunto parece no haber terminado del todo para el influencer.

Otra grabación muestra al creador de contenido bailando muy pegado con la madre de Abelito, pero, según comentarios de usuarios, la señora no parecía disfrutar el momento, acusándolo de “subir de tono” la escena:

Cabr*n, es una señora, y por su estatura se debió sentir mucho más incómoda con el vato ahí detrás. X: Mr Sour Candy

Incluso, otras publicaciones con el mismo video comenzaron a etiquetar a diversos medios de comunicación para difundir el acto.

Naim Darrechi señalado de presunto acoso a madre de Abelito / Redes sociales

La indignación sigue inundando las redes sociales, internautas piden que se haga justicia y que toda esta información llegue a Abelito. ¿Ya habló al respecto?

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Wey como por????!!!!

No había visto el vídeo el Naim le restregó todo a la mamá de Abelito como si fuera que????

Cabron es una señora, y por su estatura se debió sentir mucho más incómoda con el vato ahí detrás pic.twitter.com/cIorIta51e — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) September 28, 2026

¿Abelito reacciona a los videos de Naim Darrechi en su fiesta de cumpleaños?

TVNotas estuvo presente en el cumpleaños de Abelito, el cual, tuvo de invitados a influencers, actores y conductores, tales como:



Aarón Mercury,

Aldo de Nigris,

Wendy Guevara,

‘Suavecito’,

Rocío Sánchez del Río,

Masad Altamimi, entre muchos otros.

Tras las polémicas, Abelito no ha hecho comentarios al respecto, tampoco ha dado su versión de los hechos, y no se sabe si ya está al tanto de las acusaciones que Naim Darrechi ya tiene en su contra.

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