Aaron Mercury y Naim Darrechi se pelean en plena fiesta de Abelito y aseguran que, ¡fue por celos! VIDEO

La celebración por el cumpleaños número 27 de Abelito terminó con una nueva polémica luego de que Aaron Mercury y Naim Darrechi protagonizaran una intensa discusión que alteró a todos los presentes. El video ya ha sido filtrado y el debate ya comenzó. ¿Qué pasó exactamente?

Aarón Mercury y Naim Darrechi se pelean / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Aarón Mercury y Naim Darrechi?

El altercado protagonizado por Aarón Mercury y Naim Darrechi ocurrió durante la noche del sábado 27 de septiembre y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde comenzaron a circular videos que muestran algunos de los momentos más tensos del enfrentamiento.

Según la misma descripción en la grabación, Aarón se encuentra platicando con una mujer, mientras Naim comienza a acercarse poco a poco a la escena, hasta que, empuja levemente al exparticipante de La casa de los famosos México, pero solo reacciona volteándolo a ver.

Más adelante, la toma se dirige hacia otro lado, pero inesperadamente, se escucha un conflicto y al mostrar nuevamente a Naim, puede verse que este último está siendo sujetado por algunos presentes, supuestamente, después de haberle arrojado algo a Mercury.

En palabras de la persona que mostró el video, asegura que Naim pidió a la chica que grababa que por favor “detuviera” el live, pues se encontraba transmitiendo en vivo. ¿Qué detonó el problema?

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Abelito hizo fiesta en la que invitó a Naim Darrechi y a Aarón Mercury / Foto: Redes sociales

Aseguran que Naim Darrechi se peleó con Aarón Mercury por celos

El conflicto entre Naim Darrechi y Aarón Mercury llegó a tal punto que la música de la banda se detuvo momentáneamente. Uno de sus integrantes pidió a los asistentes mantener la calma, mientras Abelito también intervino para intentar tranquilizar a los involucrados.

En comentarios la versión que más se repite es la de una “escena de celos”. Según lo dicho, la presencia de la modelo y participante de realities, Rocío Sánchez del Río, habría sido una de las causas de la reacción de Darrechi.

Pablo Chagra fue uno de los que agregó y concordó con dicha versión:

Según todo este desmadre fue por una chava que se llama Rocío, que salió en varios realities y que según por ella, que porque estaba con Aaron, pero que estaba con Naim; no sé si sea novia, Aaron no tiene novia. Según eso fue la chispa que prendió el cerro. Pablo Chagra

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada de manera oficial, y tampoco Abelito ha revelado los detalles que llevaron a ambos al intenso forcejeo.

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¿Qué dijo Aarón Mercury sobre su pelea con Naim Darrechi?

Hasta el momento de esta nota, Aarón Mercury no ha hecho comentarios sobre lo sucedido con Naim Darrechi, por lo que aún se especula sobre las posibles causas.

Internautas atribuyen la pelea a la presencia y plática de Aarón con Rocío:



“ Ese Naim quiere con Rocío, por eso se puso celoso ”,

”, “ Se puso celoso porque ella hablaba con él ” y,

” y, “ Qué fea situación para Aarón, pero qué bueno que grabaron, para que se vea quién provoca a quién ”.

No es la única polémica reciente de Naim Darrechi, pues hace poco dijo que se casaría con un amigo para poder tener su nacionalidad mexicana, recordando que él es español. ¿Qué opinas?

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