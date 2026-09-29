Naim Darrechi responde a mensaje de Aarón Mercury y lo tira de ¿posesivo?: “Te llevaste tu correctivo” | VIDEO

La fiesta de Abelito fue escenario de una fuerte discusión entre Naim Darrechi y Aarón Mercury, pues diversos videos captaron a ambos en un forcejero que terminó con una agresión física por parte del influencer español. Ahora, más allá de disculparse, Naim arremete nuevamente contra el exparticipante de La casa de los famosos México. ¿Qué dijo?

Aaron Mercury y Naim Darrechi se pelean en cumpleaños de Abelito / Redes sociales y canva

¿Cómo fue la pelea entre Naim Darrechi y Aarón Mercury?

Durante la noche del 28 de septiembre comenzaron a circular en redes sociales distintos videos relacionados con la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebración que tuvo lugar el 27 de septiembre y a la que asistieron figuras como Naim Darrechi y Aarón Mercury.

En una de las grabaciones que rápidamente se volvió viral, se observa a Aarón conversando con una mujer, cuando posteriormente, según lo que se aprecia en las imágenes, Naim presuntamente lo habría empujado.

Otros videos difundidos en redes muestran el momento en que varias personas intentan detener a Naim para evitar que la situación pasara a mayores. Sin embargo, pese a que algunos presentes lo sujetaron, el creador de contenido español aparentemente consiguió lanzar una lata que impactó a Aarón.

Una parte importante de los internautas señala a Darrechi como quien presuntamente habría iniciado el altercado, aunque, al parecer, la situación podría haber sido diferente, según el español. ¿Por qué?

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¿Por qué Naim Darrechi no le pidió disculpas a Aarón Mercury?

Luego de que Aarón Mercury diera su versión de la pelea con Naim Darrechi, fue este último quien hizo un video-respuesta a la polémica, y más allá de una disculpa, aseguró que trató de darle un “correctivo”.

Según las palabras de Naim, todo estaba tranquilo, incluso ambos estaban platicando, pero un supuesto acto de “malacopez” por parte de Aarón, inició todo, ya que este último, presuntamente, tuvo “miedo” de que Naim se acercara a la mujer que lo acompañaba:

Aarón, di la verdad, eres bien mala copa, tú y yo estábamos bien, estábamos hablando normal. Pero tuviste miedo de que te vuelva a quitar a la novia, tuviste miedo. Y viniste a decirme ‘oye, ella viene conmigo’. Te pusiste chulito y por eso te llevaste tu correctivo, y ya. Y te lo mereces, no me voy a disculpar. Naim Darrechi

El debate continúa entre internautas, pues las versiones de ambos chocan (como era de esperarse). ¿Qué pasó según Aarón?

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¿Qué dijo Aarón Mercury sobre su pelea con Naim Darrechi?

Luego de un primer video de Naim Darrechi pidiendo disculpas a la madre de Abelito (por presunta escena de acoso), Aarón Mercury también dio a conocer cómo se habrían dado las cosas en el cumpleaños de su amigo.

El ahora actor, afirmó sentirse “asqueado” por las actitudes del español, asegurando que todo empezó cuando Darrechi se acercaba, presuntamente de manera indebida, a la amiga con quien iba, a tal grado de sentir un alto nivel de incomodidad.

Él se le acerca por detrás a esta amiga, y se le ve la cara de incomodidad. Entonces yo le pregunto '¿todo bien?’. Por segunda ocasión, este hombre se le acerca otra vez por detrás y veo la cara de incomodidad de mi amiga, a lo que dije ‘ahora sí voy a decirle’. Aarón Mercury

Además, Aarón mencionó que no fue la única escena de este estilo que presuntamente Naim hizo, pues otras mujeres presentes vivieron una supuesta situación igual.

Aarón Mercury acusado por Naim Darrechi

El asunto creció a más y la pelea comenzó después de un comentario en el que presuntamente Darrechi “ignoró” lo pedido por Mercury:

Me le acerco y le comento ‘viene con nosotros, que respetara’ y me dice '¿Ah, viene con ustedes? Pues me vale ver*a’. Jaja, ¿cómo quieren que reaccione a eso? Aarón Mercury

Fue ahí que se detonó el problema, y cuando Naim (en presuntos planes para casarse con su mejor amigo) le arrojó una lata en el rostro a Aarón, motivo por el que Wendy Guevara mencionó que el influencer mexicano terminó sangrando de la nariz. ¿De qué lado estás?

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