Aarón Mercury vs. Naim Darrechi: Supuesta mujer por la que se pelearon rompe el silencio: ¿ella inició el pleito?

Luego de que se viralizara el video en el que se ve a Aarón Mercury pelear con Naim Darrechi en plena fiesta de Abelito, la supuesta mujer por la que habría comenzado el conflicto rompió el silencio a través de un live. ¿Confirma que inició el pleito? ¡Te contamos los detalles!

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Naim Darrechi se pelea con Aarón Mercury, circula polémico VIDEO. / Redes sociales

¿Cuál es el video en el que se ve a Aarón Mercury pelear con Naim Darrechi?

Durante la madrugada de este 28 de septiembre, comenzaron a circular en redes diversos videos en los que se ve a Aarón Mercury protagonizar un altercado con Naim Darrechi en la celebración de cumpleaños de Abelito.

En un primer clip se ve al exhabitante de La casa de los famosos México platicar con una chica cuando de pronto Naim comienza a acercarse hasta empujar a Mercury, quien solo opta por voltearlo a ver. En otra grabación, con un ángulo diferente , se muestra a varios sujetos intentando calmar a Darrechi.

Pese a que en los videos no se ve con claridad cómo inició el conflicto, una de las personas que se encontraba grabando detalló que, aparentemente, Naim le lanzó algo a Mercury y después pidió que se detuviera el ‘live’ de la persona que estaba grabando.

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Naim Darrechi y a Aarón Mercury se habrían peleado en fiesta de Abelito. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la supuesta mujer por la que habrían peleado Aarón Mercury y Naim Darrechi?

Ante las especulaciones sobre el conflicto entre Naim Darrechi y Aarón Mecury, Pablo Chagra compartió un video de lo ocurrido y detalló que el pleito habría comenzado por causa de celos tras la presencia de Rocío Sánchez del Río, modelo y participante de realities.

“Según todo este desmadre, fue por una chava que se llama Rocío, que salió en varios realities y que, según fue ella, porque estaba con Aaron, pero que estaba con Naim; no sé si sea novia, Aaron no tiene novia. Según eso, fue la chispa que prendió el cerro”. Pablo Chagra

Aunque dicha información solo se trataba de un RUMOR, despertó diversas reacciones entre los internautas, por lo que la modelo Rocío Sánchez del Río tuvo que romper el silencio y aclarar lo ocurrido en la fiesta de Abelito.

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Aarón Mercury enfrenta nueva polémica con Naim Darrechi. / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Qué dijo Rocío Sánchez del Río sobre lo ocurrido en la fiesta de Abelito?

Tras lo ocurrido entre Naim Darrechi y Aarón Mercury, Rocío Sánchez del Río rompió el silencio en sus redes y aclaró que no tiene una relación con los influencers que más vaya más allá de una amistad; además, aclaró que desconoce los motivos por los que comenzó el pleito.

“Yo no sé cuál fue el motivo de la pelea, pero se está viendo embarrado mi nombre. El hecho de que quieran interponer bandos, no se trata de eso”. Rocío Sánchez del Río

.Por otra parte, aclaró que si ella hubiera cometido un error, sería la primera en decir la verdad: “Les voy a ser sincera, si yo llegara a saber que cometí una mala acción, de corazón, de verdad, yo soy una persona que sabe reconocer errores”.

Por ahora, son las únicas declaraciones que ha dado la modelo Rocío Sánchez, pero los seguidores de Mercury y Naim Darrechi siguen a la espera de conocer su versión sobre lo ocurrido en la fiesta de Abelito.

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