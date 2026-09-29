Agustín Fernández elimina su disculpa a la mamá de Abelito, tras polémica con Naim Darrechi en fiesta: ¿Por qué?

La fiesta de Abelito sigue dando de qué hablar, pues tras lo ocurrido con su mamá, Naim Darrechi y Agustín Fernández, la polémica sigue creciendo. Ahora, es este último el que causa debate tras borrar la disculpa ofrecida al cumpleañero. ¿Por qué?

Naim Darrechi acusado de presunto acoso a madre de Abelito / Redes sociales

¿Por qué acusaron a Naim Darrechi de acosar a la madre de Abelito?

Durante una transmisión en Kick, Naim Darrechi y Agustín Fernández fueron grabados mientras bailaban con la mamá de Abelito, para posteriormente ser criticados por la forma en la que se refirieron al momento.

Darrechi fue quien dijo haberle “pegado todo en el cuello” a la señora, situación que fue tomada por internautas como desagradable, más aún, cuando Agustín y ‘Suavecito’ (presentes en el en vivo) se rieron de lo ocurrido.

Darrechi aseguró que no sabía inicialmente que se trataba de la madre de Abelito y posteriormente reconoció que no le gustaría que alguien tuviera ese tipo de comportamiento con su propia mamá.

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QUE ASCOOOO DE PERSONAS Naim, Suave y el Agustín, uno por hacer eso y los otros pendejos por reírse, una falta de respeto para la mama de Abelito! 🤮 espero @AbelitoSZR se fije bien en las amistades que tiene. https://t.co/LDTJ1MNTmL — Daniela✨ (@Danielaapnce) September 28, 2026

Agustín Fernández se disculpó sobre lo ocurrido con la madre de Abelito

Horas más tarde de que se hiciera viral video de la madre de Abelito junto a Agustín Fernández y Naim Darrechi, fue el argentino quien salió a hablar de la situación, anteponiendo una disculpa.

En el texto que publicó inicialmente, Agustín Fernández expresó sus disculpas a Cristina Romero (madre de Abelito), así como del resto de su familia. El influencer reconoció que había realizado comentarios inapropiados durante una transmisión y manifestó su arrepentimiento:

Hice algunos comentarios que dieron incorrectos y que reconozco que no fueron apropiados. Lamento sinceramente haberlos realizado. Nadie tiene derecho a tocar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Comunicado de Agustín Fernández

Fernández también hizo énfasis en la importancia del respeto hacia las mujeres y señaló que ninguna persona tiene derecho a tocar el cuerpo de otra sin consentimiento.

Sin embargo, el comunicado desapareció de sus redes sociales apenas horas después de haberlo publicado, algo que causó sorpresa entre fans y seguidores del argentino. ¿Por qué lo hizo?

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¿Por qué Agustín Fernández eliminó su comunicado tras presunto acoso a la mamá de Abelito?

Luego de que el comunicado en el que Agustín Fernández pedía disculpas a la madre de Abelito y a su familia, el influencer realizó una transmisión en vivo para explicar su comportamiento, así como su decisión de eliminar el contenido.

Agustín Fernández en polémica tras fiesta de Abelito / Foto: Alejandro Isunza y FrancISco Mancera.

Agustín, desde su perspectiva, asegura que nunca tuvo la intención de faltarle al respeto a Cristina Romero. Incluso explicó que durante el momento ambos estaban conviviendo y que algunas imágenes podían interpretarse de una manera distinta a lo que, según su versión, realmente ocurrió:

Mi intención fue bailar, yo bailé, la pasé bien, nos estamos divirtiendo, risas, buena onda con todo el mundo. Nunca le falté al respeto, nunca me sobrepasé, nunca hubo un contacto físico. (...) En mi punto de vista jamás fue faltarle al respeto a nadie, ni nunca lo hice. Los que me conocen saben cómo soy y mi forma de ser, siempre lo más educado posible. Agustín Fernández

Según sus palabras, decidió eliminar el comunicado porque vio más coherente el hablar, más allá de un simple mensaje. Por ahora, no se sabe si la mamá de Abelito o el propio influencer tomará acciones legales contra Naim Darrechi.

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