Abelito explota tras disculpas de Naim Darrechi y Agustín Fernández; advierte que irá “hasta donde tope”

Luego de que Naim Darrechi se disculpara con Abelito por lo ocurrido con su mamá en la celebración de su cumpleaños, el exhabitante de La casa de los famosos México realizó un video en el que explotó contra el influencer. ¿Emprenderá acciones legales? ¡Te contamos los detalles!

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Naim Darrechi en medio de la polémica con Abelito. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Naim Darrechi y la mamá de Abelito?

Durante la mañana del 28 de septiembre, se comenzó a difundir un video en el que Naim Darrechi apareció presuntamente acosando a la mamá de Abelito. En el breve clip se observa al influencer bailar muy cerca de la mamá de Abelito.

De acuerdo con los usuarios de redes, la señora parecía no disfrutar del baile; incluso la acusaron de subir el tono de la escena. “Cabr*n, es una señora, y por su estatura se debió sentir mucho más incómoda con el vato ahí detrás”, escribió la cuenta de ‘Mr Sour Candy’.

El video generó indignación en los internautas, por lo que se comenzó a etiquetar a diversos medios y exigir justicia para la mamá de Abelito, quien al principio solo publicó un mensaje asegurando que no aprobaba las faltas de respeto para sus amigos y familia.

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Abelito responde tajante a Naim Darrechi. / Redes sociales

¿Qué dijo Abelito sobre lo ocurrido con Naim Darrechi y su mamá?

A través de un video en redes, Abelito rompió el silencio tras el polémico video de su mamá y Naim Darrechi , desaprobando completamente sus acciones en la fiesta y sus disculpas por medio de comunicados.

De acuerdo con el influencer, aunque quería abordar lo ocurrido de la mejor manera, se vio en la necesidad de hacer un video porque las personas involucradas decidieron hacerlo de manera pública:

“La personas que me conocen saben que no me gustan los problemas, ni ganados son buenos para mí, me entienden. Soy una persona a la que le gusta siempre estar vibrando chido. A mí me gusta llegar a los lugares a los que llego con la cara hacia enfrente”. Abelito

El exhabitante de LCDFLM dijo estar agradecido de haber visto los videos un día después “porque a veces solo falta una acción para que cambie todo y no termine como terminó. A veces uno se puede arrepentir de ciertas cosas”.

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Agustín Fernández y Naim Darrechi lanzaron comunicados disculpándose con Abelito. / Redes sociales y canva

¿Cómo está la mamá de Abelito tras lo ocurrido en la fiesta de su hijo con Naim Darrechi?

De acuerdo con Abelito, su mamá se encuentra afectada por la situación , pues no solo fue lo que pasó, sino también la manera en que se expresaron tras el momento:

“No lo voy a negar, he estado hablando con mi mamá y está triste. No solo por lo que pasó, sino por la manera en cómo se expresaron después, de corrientes; eso es de corrientes. Está triste por la corrientada, la manera en cómo se expresan, cómo lo dicen”. Abelito

El influencer destacó que sus amigos conocen a su madre como “un amor de persona” , y por eso mostró los videos de Masad y Aarón Mercury bailando con ella. Además, no piensa que las cosas sean como ellos dicen, ya que afirman no saber qué era su madre.

“Dicen ‘véanlo desde mi perspectiva’. A ver, ahora les digo, véanlo desde la mía. A mí no me vengan a pedir disculpas; a la que le deben pedir disculpas es a mi mamá. No saquen sus comunicados, porque arruinaron mi fiesta”. Abelito

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Abelito estalla vs. Naim Darrechi. / IG: @el_abelito_oficial

¿Abelito emprenderá acciones legales contra Naim Darrechi?

Notablemente afectado por lo ocurrido, Abelito dejó entrever que podría emprender acciones legales contra Naim Darrechi , pues advirtió que irá “hasta donde tope. Tiene un hijo para defenderla, al igual que a mis amigos”.

“Tengo un equipo legal, espero que le pidan disculpas y ella las acepte”. Abelito

Finalmente, no dudó en decir que el objetivo de Naim Darrechi solo era buscar foco, así lo notó desde que llegó a su fiesta; sin embargo, los recibió como a sus amigos, pese a que “un amigo sabría comportarse”, pues independientemente de si era su mamá o no, “es una mujer y se debe respetar”.

“Para ser amigos, les queda grande ese nombre. Entonces, ustedes ni el nivel, ni mis amigos”. Abelito

Amigos y colegas externaron su apoyo a Abelito tras lo ocurrido y aplaudieron su manera de defender a sus seres queridos. Hasta ahora, Naim Darrechi y Agustín Fernández, quien también aparece en el video, no se han pronunciado al respecto.

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