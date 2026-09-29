Madre de Abelito vs. Naim Darrechi; demanda tocamientos sin consentimiento: “No más silencio” FOTO

La polémica fiesta de cumpleaños de Abelito sigue dando de qué hablar. Luego de que se viralizaran videos de Naim Darrechi y otros influencers bailando con la señora Cristina Romero, madre del creador de contenido, el caso dio un giro inesperado.

Aunque Abelito ya había expresado su molestia por lo ocurrido, ahora fue la propia señora Cristina quien rompió el silencio para confirmar que iniciará acciones legales por hechos que calificó como violencia sexual.

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¿La mamá de Abelito demandó a Naim Darrechi? Esto dice el comunicado de Cristina Romero

La controversia surgida tras la fiesta de cumpleaños de Abelito escaló a un nivel legal luego de que Cristina Romero Álvarez compartiera un comunicado público anunciando medidas legales por lo ocurrido durante la celebración.

En el documento, la madre del exhabitante de La casa de los famosos México aseguró que fue víctima de conductas de naturaleza sexual sin su consentimiento mientras convivía con algunos invitados durante el festejo.

Cristina Romero Álvarez “Quiero hacer público que he decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión social el día 27 de septiembre de 2026, donde aun siendo yo una persona de la tercera edad, sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando en la celebración del cumpleaños de mi hijo”.

La señora Cristina también señaló que serán las autoridades las encargadas de investigar los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

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Abelito explota tras disculpas de Naim Darrechi y Agustín Fernández; advierte que irá “hasta donde tope” / Redes sociales

¿Quiénes son los jóvenes que acusa Cristina, mamá de Abelito, en su demanda?

La señora Cristina fue contundente al señalar en su demanda a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito, todos influencers y exintegrantes de La mansión VIP, a quienes identificó como las personas presuntamente involucradas en los hechos que demandó.

“Las personas que señalo en relación con estos hechos son tres jóvenes del medio artístico de iniciales N.A.D de nacionalidad española, A.F.R de nacionalidad argentina y L.E.G.G de nacionalidad mexicana. Será la autoridad competente quien investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.”

Agustín Fernández y Naim Darrechi lanzaron comunicados disculpándose con Abelito. / Redes sociales y canva

¿Por qué la señora Cristina decidió demandar tras lo ocurrido en la fiesta de Abelito?

En su mensaje, Cristina Romero explicó que decidió hablar públicamente porque considera importante visibilizar este tipo de situaciones y evitar que otras víctimas permanezcan en silencio. La madre de Abelito sostuvo que ninguna persona debe sentirse avergonzada por denunciar cuando considera que fue víctima de una agresión o conducta indebida.

“No importa el lugar en el que estemos, la forma en que estemos vestidos, nuestra edad, nuestro género, nuestra condición física o cualquier otra circunstancia: nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”. Cristina Romero

Asimismo, hizo un llamado a quienes hayan vivido experiencias similares para buscar apoyo y denunciar cuando así lo decidan. También pidió a colectivos, organizaciones y sociedad civil acompañar a las víctimas de violencia sexual.

La señora Cristina fue enfática al rechazar que este tipo de casos se minimicen o se conviertan en motivo de burlas en redes sociales.

Cristina Romero “No debemos normalizar ni minimizar estos actos. Por ello, también hago un llamado a la comunidad a dejar de difundir contenido burlesco o denigrante sobre esta situación”.

La señora Cristina (madre de Abelito) inicia proceso legal en contra de Naim Darrechi pic.twitter.com/daUPwI52eX — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 30, 2026

¿Abelito aceptó las disculpas de Naim Darrechi? Esto dijo tras la polémica con su mamá

Antes de que se diera a conocer el comunicado, Abelito ya había expresado públicamente su indignación por los videos que circularon en redes sociales. El influencer aseguró que tanto él como su madre no percibieron lo sucedido durante la fiesta y que fue hasta el día siguiente cuando observaron las imágenes desde otra perspectiva.

“Mi mamá está muy triste, no solo por lo que pasó, sino por la forma en la que se expresaron”, declaró el creador de contenido en entrevista.

Además, señaló que su molestia creció al conocer las declaraciones posteriores relacionadas con el caso y aseguró que, de haber presenciado la situación en ese momento, probablemente habría reaccionado de forma distinta.

“Qué bueno que los vi un día después porque a veces uno se arrepiente de las cosas”. Abelito

También distinguió el comportamiento de algunos invitados a quienes considera sus amigos cercanos, destacando que convivieron con respeto con su madre durante toda la celebración.

Abelito y doña Cristina / IG: @el_abelito_oficial

¿Qué dijo Abelito tras la demanda de su mamá y cuál fue la reacción de Naim Darrechi?

Luego de que Cristina Romero anunciara el inicio de acciones legales, Abelito volvió a manifestar públicamente su respaldo, aunque esta vez de manera breve y contundente. El influencer compartió un mensaje dirigido a su madre en el que dejó claro que la acompañará durante todo el proceso.

“Te apoyo mamá y estoy contigo hasta el final”. Abelito

Por su parte, Naim Darrechi ya había emitido anteriormente una disculpa pública dirigida a Abelito, a su familia y a su madre tras la polémica generada por los videos virales.

Sin embargo, hasta el momento no ha emitido una nueva postura respecto al anuncio de las acciones legales ni sobre el comunicado publicado por Cristina Romero.