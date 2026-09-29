¿Imelda Tuñón salió de México por la denuncia por presunto homicidio de Julián Figueroa? Reaparece con mensaje

En un giro inesperado dentro de la controversia familiar, se dio a conocer que Imelda Tuñón presuntamente abandonó de emergencia el territorio mexicano. La sorpresiva decisión de la viuda de Julián Figueroa ocurre inmediatamente después de que saliera a la luz pública el inicio de un proceso legal en su contra, encabezado por su propia exsuegra, la famosa actriz Maribel Guardia. ¡Entérate!

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Julián Figueroa y Imelda Tuñón. / Foto: Redes sociales

¿Imelda Tuñón salió de México tras la denuncia por presunto homicidio de Julián Figueroa?

La situación legal de Imelda Tuñón continúa escalando. Después de que el abogado Alonso Beceiro confirmara la existencia de un proceso penal en su contra, surgió información que apunta a que la actriz decidió dejar el país temporalmente.

Durante una emisión del programa de Maxine Woodside, el reportero Ernesto Buitrón aseguró que la exnuera de Maribel Guardia ya no se encuentra en territorio nacional. Según explicó, se trasladó a Estados Unidos acompañada de su hijo como parte de una estrategia jurídica.

Ernesto Buitrón “Se confirma aquí en exclusiva que Imelda Tuñón ya dejó México. Está en Houston, viajó el día de ayer. Se llevó a su hijo, por recomendación de sus abogados abandonó el país. Ayer por la tarde”

El periodista también señaló que la decisión habría sido tomada tras el avance de las acciones legales emprendidas en su contra. De acuerdo con su versión, Imelda dejó su hogar y solicitó los permisos correspondientes para viajar con el menor.

“Ya no está en el país, dejó su casa, dejó todo y pidió un permiso especial para el niño”. Ernesto Buitrón

Las versiones sobre su salida cobraron más fuerza después de que la propia Imelda compartiera en redes sociales algunas historias desde Reynosa, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Esto llevó a especulaciones sobre que pudo haber cruzado la frontera por carretera.

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¿Por qué Imelda Tuñón dejó México tras la denuncia relacionada con Julián Figueroa? Esto dijo Ernesto Buitrón

La noticia de la salida de Imelda Tuñón de México llamó de inmediato la atención, especialmente porque ocurre en medio de la controversia por las declaraciones que realizó sobre Julián Figueroa y los medicamentos que, según ella obtenía mediante recetas médicas.

Ernesto Buitrón explicó que el viaje estaría relacionado con la estrategia de defensa diseñada por sus abogados. Según relató, la decisión se tomó a raíz de la denuncia penal impulsada por Maribel Guardia.

Ernesto Buitrón “Por recomendación de los abogados que están haciendo una estrategia legal y a raíz de esta demanda que también pone Maribel Guardia, penal, de la que quiere respuesta después de que Imelda diera una entrevista donde aseguraba que ella le suministraba medicamentos controlados a Julián a través de recetas que ella pedía”.

Imelda Tuñón / Facebook: Imelda Tuñon

¿Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón por la muerte de Julián Figueroa?

El origen de esta nueva disputa legal se encuentra en las declaraciones públicas que Imelda Tuñón realizó respecto a Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023.

En entrevista para el programa Shanik en Fórmula, el abogado Alonso Beceiro confirmó que existe una denuncia relacionada con la obtención y suministro de medicamentos controlados.

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o de medicamentos controlados, al engañar a médicos, a profesionales de la salud para obtenerlos; el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y posible homicidio al hijo de Maribel (...) más de 30 años de prisión”, afirmó.

Las declaraciones encendieron nuevamente el debate público debido a la gravedad de los señalamientos y a la posibilidad de que las autoridades investiguen si existió alguna responsabilidad penal en los hechos relacionados con la muerte del hijo de Maribel Guardia.

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¿Cuáles son las pruebas contra Imelda Tuñón? Esto asegura la parte acusadora en el caso de Julián Figueroa

De acuerdo con Alonso Beceiro, parte de la denuncia está sustentada en declaraciones previas realizadas por la propia Imelda Tuñón, así como en documentos médicos que formarían parte del expediente. El abogado sostuvo que las afirmaciones hechas por la viuda de Julián Figueroa tendrían relevancia dentro de la investigación.

Incluso señaló que considera esas declaraciones como un elemento clave dentro del proceso. “Lo ha sostenido y era la prueba reina en el delito de homicidio, hace algunos años (...) también tenemos un certificado de causa de muerte que está ligado a todo lo demás, al tipo de medicamentos que conseguía, que le administraba, al momento en que falleció, y el cuadro que estaba presentando él al momento de fallecer”.

¿Imelda Tuñón reaparece y da explicaciones sobre su salida de México?

Luego de varias horas de especulaciones, Imelda Tuñón reapareció en redes sociales y compartió un par de historias para mostrar dónde se encontraba. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una publicación grabada desde carretera, la cual estuvo acompañada por un contundente mensaje que muchos interpretaron como una indirecta ante la polémica que enfrenta.

En el video, la viuda de Julián Figueroa escribió: “Está prohibido rendirse. Respira profundo, habla con Dios y para adelante”.

Hasta ahora, Imelda no ha dado declaraciones directas sobre la denuncia en su contra ni ha explicado públicamente si su salida de México está relacionada con el proceso legal.