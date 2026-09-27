Participante de Miss Universe 2025 demanda a la organización por “negligencia, ¿embarra a Fátima Bosch?

A pesar de estar en 2026, una nueva polémica azota a la edición de Miss Unvierse 2025, pues una participante arremetió duramente contra la organización, y tras sufrir un accidente en el evento, ahora tomó cartas en el asunto. Te damos los detalles.

Organización de Miss Universe es demandada / Captura de pantalla

¿Quién es la participante de Miss Universe 2025 que decidió demandar a la organización?

Se trata de la modelo Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universe 2025, quien decidió emprender acciones legales contra la organización del certamen luego del accidente que sufrió durante la competencia preliminar celebrada en Tailandia.

La modelo tuvo que ser hospitalizada durante varias semanas y hasta meses, aunque recientemente reapareció para darle la corona a la representante de su país que estará en el próximo Miss Universe 2026.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025, durante la competencia preliminar de Miss Universe, cuando Gabrielle Henry participaba en la pasarela de traje de noche. La representante jamaicana avanzaba sobre el escenario cuando cayó.

Algunas cámaras captaron el momento, y mostraron cómo fue retirada en camilla por el cuerpo médico de todo el evento. ¿Por qué decidió demandar?

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Miss Jamaica, Gabrielle Henry, siendo atendida por médicos en Miss Universo 2025 / Redes sociales y canva

¿Por qué la modelo Gabrielle Henry decidió demandar a la organización de Miss Universe?

De acuerdo con documentos legales obtenidos por People, la demanda hecha por la modelo Gabrielle Henry fue presentada el lunes 21 de septiembre de 2026 ante el Tribunal Superior de Delaware.

En el procedimiento legal aparecen como demandados la organización Miss Universe y dos de sus empresas matrices, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA. El documento contempla cinco cargos relacionados con el accidente y las consecuencias que, según Henry, tuvo para ella:

Negligencia; responsabilidad civil por las instalaciones; contratación, retención y supervisión negligentes; y daño moral, tanto por negligencia como intencionalmente. Presunta demanda de Gabrielle Henry

La modelo sostiene que las condiciones del escenario representaban un riesgo para ella y para las demás participantes.

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¿Qué lesiones sufrió la modelo Gabrielle Henry?

La caída de Gabrielle Henry tuvo consecuencias importantes para ella. En los documentos legales, Henry afirma que sufrió una lesión cerebral traumática, además de una hemorragia subaracnoidea aguda, una contusión hemorrágica en el lóbulo frontal y una hemorragia subdural.

Estas lesiones requirieron atención médica inmediata y una prolongada estancia hospitalaria en Tailandia. El accidente también puso fin de manera abrupta a su participación en la competencia internacional, pues ocurrió durante una de las etapas previas a la final.

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