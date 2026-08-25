Reaparece participante de Miss Universe 2025 tras sufrir caída que causó “hemorragia intracraneal": ¿Cómo se ve?

La historia de una participante de Miss Universe 2025 impactó a sus fans y colegas, luego de que sufriera una delicada caída en pleno escenario, situación que la mantuvo hospitalizada durante varios meses. Luego de no subir nada a sus redes sociales, por fin reapareció. ¿Cómo está?

Reaparece modelo que sufrió caída en Miss Universe 2025 / Especial

¿Quién es la participante de Miss Universe 2025 que sufrió una caída?

El paso de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, por Miss Universe 2025 quedó marcado por un dramático accidente ocurrido durante una de las rondas preliminares del certamen, celebrado en noviembre en Tailandia.

Mientras participaba en la competencia, la representante jamaicana sufrió una caída desde el escenario, provocando preocupación entre los asistentes y seguidores del concurso. Posteriormente, se informó que la joven enfrentó importantes lesiones, entre ellas una fractura y una hemorragia intracraneal.

Tras el accidente, Henry permaneció hospitalizada en Tailandia antes de poder regresar a Jamaica para continuar con su recuperación bajo supervisión médica.

El 19 de marzo de 2026, los organizadores de Miss Universe Jamaica confirmaron que Gabrielle finalmente había sido dada de alta, aunque continuaba bajo vigilancia y atención médica. Durante ese periodo, la reina de belleza se mantuvo alejada de sus compromisos oficiales.

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¿Cómo fue la reaparición de Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, tras sufrir caída?

Las buenas noticias llegaron para todos aquellos que esperaban que Gabrielle Henry reapareciera en público, tras la grave caída que protagonizó hace casi un año.

La representante de Jamaica en Miss Universe 2025 asistió al certamen Miss Universe Jamaica 2026 , para poder entregar la corona a su sucesora, convirtiéndose en el momento en el que “regresaba a los reflectores”.

Durante el evento, imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Henry llegando al lugar con un vestido rosa, portando nuevamente su corona y su banda de Miss Universe Jamaica.

En comentarios destacaron su belleza y la gran recuperación que tuvo, hasta pensaron que podría volver a competir en un próximo certamen:



“Te amo, Gabrielle. Tú nos representas bien”,

“Belleza, me gustó tu determinación” y,

“Tú siempre serás mi Miss Jamaica favorita”.

Estas son algunas de las imágenes compartidas por la organización.

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Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, reaparece / People

¿Quién fue la ganadora de Miss Jamaica 2026?

La elegida fue Celene Hall, quien se convirtió oficialmente en Miss Universe Jamaica 2026. La corona fue entregada por Gabrielle Henry, siendo Hall su “sucesora”.

Miss Universe 2026 ya tiene sede y fecha confirmadas, el gran evento de este año se llevará a cabo en Puerto Rico, específicamente en “El Choliseo”. La cita es el martes 24 de noviembre de 2026 .

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