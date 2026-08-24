Acusan a Ozuna de presunto maltrato físico y verbal: ¡Hasta exhiben presuntas FOTOS del cantante! “Abusaba”

El cantante puertorriqueño Ozuna, una de las máximas figuras del reguetón, se encuentra en medio de una nueva polémica luego de que fuera acusado de presunto maltrato físico, psicológico y verbal durante un vínculo sentimental. ¿Quién lo aseguró?

Ozuna fue acusado por modelo / Redes sociales

¿Quién acusó a Ozuna de presuntas agresiones físicas y verbales?

La modelo y creadora de contenido Yillian Atkinson realizó una serie de delicadas acusaciones en contra de Ozuna, a través de redes sociales.

La joven aseguró haber sido víctima de presunto maltrato en diferentes momentos, mientras ambos mantenían un vínculo sentimental.

Las pruebas reunidas van desde fotos de sus lesiones, así como la imagen de una cámara dañada que presuntamente corresponde a uno de esos momentos en los que supuestamente sufrió la agresión.

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Yillian Atkinson acusó a Ozuna de presunto maltrato / Redes sociales

¿Cuáles son las pruebas con las que acusan a Ozuna de presunto maltrato?

A través de sus plataformas digitales, Yillian Atkinson compartió varias imágenes en las que se observan aparentes golpes y moretones en distintas partes de su cuerpo, marcas que presuntamente habrían sido ocasionadas por Ozuna.

Junto a una de las publicaciones, la creadora de contenido lanzó un fuerte mensaje dirigido al cantante, a quien acusó directamente de presuntamente haber ejercido violencia en su contra:

Si algo me pasa fue Jan Carlos Ozuna. Te dije bien claro que me dejaras quieta y que no me vincularas contigo porque te respetaba. (...) Me amaba pero me caía a puños cada dos semanas. Yillian Atkinson sobre Ozuna

Como parte de las publicaciones que generaron mayor impacto, Atkinson compartió diferentes capturas de pantalla con mensajes que reflejarían la tensión existente entre ella y presuntamente Ozuna.

En una de ellas se puede leer: “ Perdón por ser así, no debo ser celoso ”, palabras presuntamente de Ozuna. Posteriormente muestra varias llamadas pérdidas atribuidas al cantante, momento en el que aparentemente ya no quería relacionarse con él.

Hasta ahora, Ozuna no ha respondido a esta polémica, tampoco ha compartido un comunicado o hecho una publicación al respecto. ¿Será que rompa el silencio?

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¿Cuáles son las canciones de Ozuna más conocidas?

Ozuna, cuyo nombre completo es Juan Carlos Ozuna Rosado, es un cantante y compositor puertorriqueño, actualmente considerado uno de los artistas más exitosos y populares de la música urbana latina.

En 2012 inició formalmente su carrera artística, aunque fue varios años después cuando se hizo reconocido a nivel internacional interpretando reguetón y trap latino.

Ha colaborado con importantes artistas como: Feid, Cardi B, Selena Gómez, Daddy Yankee, Anuel AA, Karol G, DJ Snake, entre muchos otros.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran:



“Se preparó”,

“El farsante”,

“Taki taki”,

“Criminal”,

“Caramelo”,

“La modelo”,

“Escápate conmigo”,

“Hey Mor”, etc.

También Ozuna es recordado por darle una casa a su madre como regalo de navidad, algo que fue viral hace algunos años.

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